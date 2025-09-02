Haberler Liste Haberleri BİM 5-9 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL'den satışta...

BİM 5-9 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL'den satışta...

Tüketicilerin merakla beklediği BİM aktüel 5-9 Eylül kataloğu yayımlandı. Bu hafta her yaşa hitap eden yüzlerce ürün yeniden listede yer aldı. Teknolojik ürünlerden ev yaşamını kolaylaştıracak birçok ürün indirim fırsatlarıyla müşterilerle bir araya geliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:21
BİM 5-9 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL’den satışta...

Alışverişseverlerin merakla beklediği 5-9 Eylül 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Sunulan fırsatlar arasında teknoloji aletlerinden küçük mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden kırtasiye ürünlerine kadar oldukça geniş birçok seçenek yer alıyor. Haftanın öne çıkanları arasında ise Buhar kazanlı ütü, süpürge, wag maşa ve birçok tava çeşidi bulunuyor.

BİM Aktüel Kataloğu

5-9 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG

65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 22.900 TL

Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık: 5.990 TL

Dijitsu 55' UHD Google TV: 14.490 TL

Kulaküstü Bluetooth Kulaklık: 1.1490 TL

Efektli Bluetooth Kulaklık: 699 TL

Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı: 499 TL

Nautica Bluetooth Hoparlör: 349 TL

Polosmart Klavye Mouse Set: 499 TL

Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set: 549 TL

Polosmart Wireless Bluetooth Mouse: 149 TL

Led Yazı Tahtası: 549 TL

BİM Aktüel Kataloğu

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Philips Süpürge: 5.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi: 999 TL

Philips Su Isıtıcı: 999 TL

Philips Doğrayıcı: 1.490 TL

Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi: 3.990 TL

Keysmart Baskül Tartı: 399 TL

Baharat Öğütücü: 299 TL

Polosmart Mini Tıraş Makinesi: 349 TL

Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 499 TL

WAG Maşası: 790 TL

BİM Aktüel Kataloğu

Chef's Sütlük: 189 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi: 439 TL

Chef's Krep Tava: 229 TL

Rendeli Saklama Kabı: 199 TL

Chef's Tava: 289 TL

Çelik Sefer Tası: 309 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri: 22 TL

BİM Aktüel Kataloğu

7 Parça Çerezlik: 279 TL

Kedi Figürlü Kupa: 209 TL

Ahşap Standlı Yağlık Seti: 165 TL

Cam Kase: 139 TL

Cam Ayaklı Salata Kasesi: 199 TL

Odlin Çay Seti: 299 TL

BİM Aktüel Kataloğu

Yapışkanlı Duvar Karosu: 289 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü: 389 TL

Kadın Eşofman Altı: 299 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü: 329 TL

Kadın Omuz Çantası: 329 TL

BİM Aktüel Kataloğu

12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem: 229 TL

Yükselen Zeka Keçeli Cırt Cırtlı İlk Oyun Etkinlik Kitabım: 249 TL

Oyuncak Spor Araba: 199 TL

Piccolo Mondi: 199 TL

Gran Toys Pelüş Şirin Sıpa: 389 TL

Cosby Sürtmeli Polis Arabaları: 89 TL

Dönen Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı: 199 TL

BİM Aktüel

Teknolojik aletlerin ve mutfak eşyalarının dışında alışveriş sepetini dolduracak pek çok gıda ve temizlik ürünü alışverişseverleri bekliyor. Bu ürünler arasında peynir çeşitlerinden zeytin çeşitlerine birçok ürün seçeneği yer alıyor.

Dana Kangal Sucuk: 209 TL

Pastörize Caffe Latte: 49,50 TL

Lor Peyniri: 62,50 TL

Kakaolu Fındık Kreması: 375 TL ve daha yüzlercesi

