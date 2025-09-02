BİM 2-5 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL’den satışta...

Alışverişseverlerin merakla beklediği 2-5 Eylül 2025 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Sunulan fırsatlar arasında teknoloji aletlerinden küçük mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden kırtasiye ürünlerine kadar oldukça geniş birçok seçenek yer alıyor. Haftanın öne çıkanları arasında ise Buhar kazanlı ütü, süpürge, wag maşa ve birçok tava çeşidi bulunuyor.