Başak yeni ayı hangi gün, saat kaçta meydana gelecek? Ağustos ayı yeniayı nasıl etkileyecek?

Başak burcunda gerçekleşecek olan yeni ay, gökyüzü hareketlerini yakından takip edenlerin gündeminde. Ay’ın Güneş ile kavuşumu sonrası ortaya çıkan bu özel evre, hilalin henüz görünmediği ve Ay’ın karanlık yüzünün Dünya’ya dönük olduğu bir dönem olarak biliniyor. Astrolojide önemli bir dönemeç kabul edilen yeni ay, burçlar üzerinde de etkiler yaratıyor. Peki Başak yeni ayı hangi gün, saat kaçta meydana gelecek? İşte merak edilen detaylar...

Ay'ın evreleri gökyüzünü izleyenler için olduğu kadar, astroloji meraklıları için de ayrı bir anlam taşıyor. Ay ve Güneş'in aynı boylamda buluştuğu anı ifade eden Yeni Ay, Dünya'dan bakıldığında görünmeyen bir evreye denk geliyor. Bu defa yeni ay, 23 Ağustos sabahı 09.06'da Başak burcunda, 0 derecede gerçekleşecek.

A Haber Foto Arşiv Yeni Ay'ın Vurgusu: Düzen ve Detay Başak burcundaki yeni ay, doğası gereği düzen kurma, detaylara odaklanma ve yaşamın küçük parçalarını iyileştirme temalarını öne çıkarıyor. Günlük alışkanlıkların gözden geçirilmesi, pratik hedefler belirlenmesi ve verimliliği artıracak adımlar atılması için uygun bir döneme işaret ediyor.