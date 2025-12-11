Balıkesir’de korkutan deprem! Uzman A Haber’de açıkladı: Daha büyüğünü tetikler mi?

"Tektonik bir deprem olsaydı ana şok olur, ardından kısa sürede artçılar gelir ve süreç kapanırdı. Ancak burada aylarca sürebilen, zaman zaman hissedilebilir düzeyde sarsıntılar üreten farklı bir mekanizma var. Bu nedenle bu süreç 1 yıla kadar uzayabilir."

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayında değerlendirdiği Sındırgı merkezli depremlerin klasik fay kırılmalarından farklı olduğuna dikkat çekti. Ersoy, ilk sarsıntıdan bu yana bölgedeki hareketliliğin bir tektonik deprem zinciri olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

A Haber Foto Arşiv

"BÜYÜK VE YIKICI BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Ersoy, 4.9 büyüklüğündeki son depremle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki aktivitenin süreceğini ancak bunun yıkıcı bir deprem üretmesini beklemediğini söyleyen uzman, Sındırgı özelindeki depremlerin "deprem fırtınası" niteliği taşıdığını ifade etti:

"Dünyada benzer örnekleri var. Bu tür hareketlilik uzun sürer ama büyük yıkıcı depremler oluşturmaz. Eğer Batı Anadolu'da farklı bir deprem meydana gelirse bunun sebebi bu sarsıntılar değildir; o fayın kendi biriktirdiği gerilimdir."