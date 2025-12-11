Balıkesir’de korkutan deprem! Uzman A Haber’de açıkladı: Daha büyüğünü tetikler mi?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 10.06'da kaydedilen hareket, ilçe merkeziyle birlikte Balıkesir genelinde ve çevre illerde de hissedildi.
UZMANLAR ART ARDA GELEN DEPREMLERİ YORUMLADI
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayında değerlendirdiği Sındırgı merkezli depremlerin klasik fay kırılmalarından farklı olduğuna dikkat çekti. Ersoy, ilk sarsıntıdan bu yana bölgedeki hareketliliğin bir tektonik deprem zinciri olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Tektonik bir deprem olsaydı ana şok olur, ardından kısa sürede artçılar gelir ve süreç kapanırdı. Ancak burada aylarca sürebilen, zaman zaman hissedilebilir düzeyde sarsıntılar üreten farklı bir mekanizma var. Bu nedenle bu süreç 1 yıla kadar uzayabilir."
Uzman, depremlerin magmatik baskıyla ilişkili olduğunu, yer kabuğunun altındaki sıcak akışların mevcut çatlaklardan yüzeye yönelmesiyle sarsıntıların oluştuğunu belirtti.
"BÜYÜK VE YIKICI BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"
Ersoy, 4.9 büyüklüğündeki son depremle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki aktivitenin süreceğini ancak bunun yıkıcı bir deprem üretmesini beklemediğini söyleyen uzman, Sındırgı özelindeki depremlerin "deprem fırtınası" niteliği taşıdığını ifade etti:
"Dünyada benzer örnekleri var. Bu tür hareketlilik uzun sürer ama büyük yıkıcı depremler oluşturmaz. Eğer Batı Anadolu'da farklı bir deprem meydana gelirse bunun sebebi bu sarsıntılar değildir; o fayın kendi biriktirdiği gerilimdir."
"HASARLI BİNALAR İÇİN KRİTİK UYARI"
Sındırgı'da 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok yapıda hasar oluştuğunu hatırlatan Ersoy, vatandaşlara önemli bir uyarı yaptı:
"Normal şartlarda bu büyüklükte bir depremde Sındırgı'nın bu kadar hasar almaması gerekirdi. Bu nedenle 5'e yaklaşan yeni sarsıntılarda risk artıyor. Hasarlı, yaşlı ya da projesine uygun yapılmamış binalar için mutlaka uzman kontrolü yapılmalı."
Uzman, özellikle yorgun ve hasarlı binaların bu tip orta büyüklükteki depremlerle yıkılabileceğine dikkat çekti.
"BÖLGE FAY HATLARI BAKIMINDAN YOĞUN BİR ALAN"
Sındırgı merkezli hareketliliğin belli bir fay hattını takip etmediğini belirten Ersoy, depremlerin rastgele dağılmış bir alana yayıldığını söyledi. Ancak bölgenin yakınında Simav ve Naşa gibi önemli fayların bulunduğunu, buralarda da son günlerde deprem etkinliğinin arttığını ifade etti.
Bu depremlerin çevredeki büyük fayları tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin soruya ise net bir yanıt verdi:
"Ege Bölgesi'ndeki faylar, Kuzey Anadolu Fayı gibi uzun ve devasa yapılar değil. Daha kısa, sık deprem üreten faylardır. Bunların karakteri farklıdır. Ancak Sındırgı'da yaşanan bu volkanik kökenli hareketliliğin diğer büyük fayları tetiklemesini beklemiyorum."
"DEPREM AKTİVİTESİ HIZLANDI"
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede haftalardır süren sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Art arda meydana gelen sarsıntıların ne anlama geldiğini A Haber'e değerlendiren DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son dönemde dikkat çeken "pik" artışlarına işaret etti.
Sözbilir, Ağustos başından itibaren Ege Bölgesi'ndeki sismik hareketleri özel bir sistemle anlık izlediklerini belirtti. Bu çalışmanın, ABD'de görev yapan Türk bilim insanlarıyla yürütülen ortak bir proje olduğunu söyleyen uzman, 10 Ağustos'ta kaydedilen 6,1'lik depremin ardından bölgede tipik bir düşüş trendi beklediklerini ancak tabloyun bu beklentiyi aşan bir şekilde ilerlediğini ifade etti.
Uzman, "Normalde etkinlik aşağı yönlü seyrederken belirli aralıklarla yeniden sıçramalar görüyoruz. Yeşil çizgi ile işaretlediğimiz 4 civarındaki depremlerden sonra tekrar bir pik oluşuyor. Düşüş–pik döngüsü sık sık tekrarlanıyor" dedi.
"AYIN HAREKETLERİYLE UYUMLU BİR DÖNGÜ OLUŞMUŞ DURUMDA"
Sözbilir, deprem sıçramalarının yalnızca bölgesel gerilme birikimiyle değil, gelgit etkileriyle de uyumlu ilerlediğini vurguladı. Uzman, son dönemdeki pik artışlarının ayın hareketleriyle çakışmasının dikkat çekici olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Günlere ve aralıklara baktığımızda 14–15 günlük döngülerin net şekilde örtüştüğünü görüyoruz. Bu nedenle sistemin davranışı, klasik bir deprem fırtınasından daha farklı bir mekanizma izliyor."
BEKLENEN 5–5,5'LİK SARSINTI 5 SEVİYESİNDE K KALDI
Sözbilir, önceki analizlerde 5–5,5 büyüklüğünde bir deprem ihtimalinin üzerinde durduklarını ancak Sındırgı'daki sarsıntının 5 civarında gerçekleştiğini söyledi. Bunun, sistemin pik noktasının hala yüksek seviyede olduğuna işaret ettiğini belirten uzman, "Bir sonraki aşamada düşüş olursa yeniden pik yapması beklenebilir" yorumunda bulundu.
"DEPREM FIRTINASI YAŞIYORUZ: 23 BİN SARSINTI KAYDEDİLDİ"
Bölgede kısa sürede yaşanan yoğun deprem aktivitesinin altını çizen Sözbilir, yalnızca 4,5–5 ayda yaklaşık 23 bin sarsıntı kaydedildiğini aktardı. Bu rakamın Türkiye genelinde bir yılda görülen toplam deprem sayısına eşit olduğunu vurgulayan Sözbilir, mevcut durumun "deprem fırtınası" olarak tanımlanabileceğini ifade etti.
Ayrıca, artçılarla birlikte sistemin halen enerji boşaltmayı sürdürdüğünü belirten uzman, doğuya doğru uzanan fay segmentlerinin de belirli oranlarda dolması gerektiğini, bu nedenle küçük ölçekli sarsıntıların normal şartlarda devam edeceğini söyledi.
OCAK AYINDA YENİ BİR PİK İHTİMALİ
Uzmanın değerlendirmesine göre, trend düşüşe dönüp tekrar sıçrama yaparsa Ocak ayında yeni bir pik yaşanması mümkün. Sözbilir, sistemin şu an alternatif bir mekanizmaya girmiş göründüğünü belirterek ilerleyen haftaların izlenmesi gerektiğini ifade etti.
AFAD DUYURDU
AFAD ölçümlerine göre depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. 39.19667 kuzey enlemi ve 28.31639 doğu boylamında kaydedilen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak açıklandı.
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-11
Saat:10:06:14 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.31639 E
Derinlik:6.97 km
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerde de hissedildiğini belirterek AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu. Bakan, saha taramalarının hızla başlatıldığını vurguladı.
Açıklamasında depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depreme dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."