BALIKESİR DEPREM! AFAD duyurdu: Deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 22 Ağustos son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre 22 Ağustos Cuma günü saat 15:21'de Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 5.5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD depremle ilgili detaylar sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu!