BALIKESİR DEPREM! AFAD duyurdu: Deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 22 Ağustos son depremler listesi

Balıkesir bölgesinde hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili ilk verileri paylaştı. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 5.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:35
BALIKESİR DEPREM! AFAD duyurdu: Deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 22 Ağustos son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre 22 Ağustos Cuma günü saat 15:21'de Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 5.5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD depremle ilgili detaylar sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu!

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:15:21:40 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.20278 E
Derinlik:5.5 km

SINDIRGI'DA 4,3'LÜK DEPREM!

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

22 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-08-22 15:21:40 39.25056 28.20278 5.5 MW 4.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 15:13:41 39.18472 28.18639 10.46 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 15:08:04 39.16444 28.06028 7.0 ML 0.9 Akhisar (Manisa)
2025-08-22 15:04:03 39.17722 28.15417 5.67 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 15:02:39 39.24444 28.00833 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 15:02:15 39.20111 28.07306 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 14:56:13 39.21028 28.08806 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 14:36:16 39.20556 28.17694 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 14:33:30 39.19472 28.245 9.83 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 14:28:02 39.71472 26.38444 7.0 ML 1.2 Ezine (Çanakkale)
2025-08-22 14:23:07 39.17 28.03389 7.0 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2025-08-22 14:12:03 39.18944 28.18 8.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 14:05:36 39.24167 28.2 5.11 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 14:03:23 39.16444 28.14556 4.62 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 14:03:07 41.06972 44.8525 7.0 ML 2.8 Lori (Ermenistan) - [102.72 km] Akyaka (Kars)
2025-08-22 13:58:57 39.16 28.03056 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2025-08-22 13:55:08 39.21472 28.20694 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:54:25 39.20944 28.14417 7.43 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:51:52 39.20556 28.12306 1.43 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:46:06 39.33833 28.07278 7.57 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:37:40 39.24139 28.2025 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:36:30 39.20889 28.2075 8.36 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:24:46 39.25556 28.02361 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:20:01 39.19861 28.2275 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:17:15 39.19972 28.1675 5.52 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:16:08 39.18861 28.20972 9.22 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:15:00 39.18 28.16556 6.4 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:07:48 39.16111 28.15944 7.37 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 13:02:01 39.25111 28.21389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:59:27 39.16083 28.29306 6.84 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:54:12 39.15833 28.13667 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:52:53 39.21972 28.2425 5.74 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:51:24 39.22472 28.07917 6.47 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:49:20 39.20056 28.16194 10.43 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:46:42 39.21611 27.97917 7.0 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2025-08-22 12:46:21 39.25944 28.11444 5.51 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:45:21 39.225 28.1075 6.77 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:43:54 39.25944 27.99861 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:40:09 39.18194 28.20389 5.25 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:35:36 39.23083 28.07889 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:34:52 39.2425 27.66 6.77 ML 1.2 Soma (Manisa)
2025-08-22 12:30:57 39.02861 41.06833 17.67 ML 3.9 Solhan (Bingöl)
2025-08-22 12:30:57 39.20111 28.18111 10.33 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:28:11 39.22083 28.21417 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:24:37 38.54139 37.99889 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2025-08-22 12:22:30 39.2225 28.09139 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:21:32 40.07083 36.025 7.0 ML 0.8 Sulusaray (Tokat)
2025-08-22 12:19:19 39.26667 28.16056 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:18:09 39.20389 28.24278 7.81 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 12:10:34 39.2175 28.095 6.55 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:58:30 39.18944 28.16222 7.65 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:57:50 39.17583 28.02167 7.0 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2025-08-22 11:55:34 39.22444 28.18194 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:52:35 39.24639 28.025 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:50:02 39.15222 28.16556 9.48 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:42:32 39.23528 28.11417 6.06 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:40:38 39.22139 28.08222 7.26 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:39:12 39.2225 28.04167 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:38:20 39.27722 28.17194 4.11 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:32:55 39.19167 28.11 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:30:42 39.21889 28.16972 8.66 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:29:27 39.21722 28.19056 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:27:31 39.20833 28.1375 7.18 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:25:51 39.16944 28.18306 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:17:42 39.19889 28.14917 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:13:42 39.19944 28.14 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:12:48 39.25222 28.10972 4.52 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 11:08:08 38.31083 38.555 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2025-08-22 10:55:02 39.21444 28.20611 5.34 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:50:53 36.87611 30.23694 7.0 ML 2.2 Korkuteli (Antalya)
2025-08-22 10:37:08 38.27306 38.85222 7.64 ML 2.7 Pütürge (Malatya)
2025-08-22 10:36:46 39.17361 28.13861 5.38 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:36:21 39.27083 28.14583 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:34:25 39.22222 28.18639 5.97 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:32:12 39.22306 28.13472 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:31:00 39.20778 28.13611 5.45 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:22:40 39.19083 28.13167 5.04 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:17:03 39.1775 28.17472 5.04 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:14:28 39.23972 28.20861 10.88 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:13:26 39.17806 28.16583 5.1 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:12:58 39.17917 28.17694 10.25 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:07:16 39.16833 28.17667 7.19 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 10:00:50 39.23389 28.06694 7.02 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:58:32 38.85389 26.67333 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [16.40 km] Dikili (İzmir)
2025-08-22 09:41:44 39.24222 28.10806 5.96 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:41:10 39.22667 28.175 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:37:26 39.20083 28.11944 5.64 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:36:16 39.19389 28.18389 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:35:47 39.22722 28.205 6.17 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:33:23 39.18667 28.15222 5.23 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:28:40 39.16472 28.175 5.74 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:27:05 39.19194 28.08861 7.04 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:15:02 39.15861 28.205 7.1 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:09:07 39.2475 28.01972 7.52 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:05:56 38.34222 38.83722 10.58 ML 2.5 Kale (Malatya)
2025-08-22 09:03:10 39.24833 28.09417 6.35 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 09:02:39 39.175 28.15972 7.03 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 08:58:23 39.22417 28.16778 10.48 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 08:57:57 39.16833 28.14667 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-22 08:49:10 39.18806 28.1525 6.32 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
