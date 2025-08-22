BALIKESİR DEPREM! AFAD duyurdu: Deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 22 Ağustos son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre 22 Ağustos Cuma günü saat 15:21'de Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 5.5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD depremle ilgili detaylar sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu!
4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:15:21:40 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.20278 E
Derinlik:5.5 km
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
22 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-08-22 15:21:40
|39.25056
|28.20278
|5.5
|MW
|4.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 15:13:41
|39.18472
|28.18639
|10.46
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 15:08:04
|39.16444
|28.06028
|7.0
|ML
|0.9
|Akhisar (Manisa)
|2025-08-22 15:04:03
|39.17722
|28.15417
|5.67
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 15:02:39
|39.24444
|28.00833
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 15:02:15
|39.20111
|28.07306
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 14:56:13
|39.21028
|28.08806
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 14:36:16
|39.20556
|28.17694
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 14:33:30
|39.19472
|28.245
|9.83
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 14:28:02
|39.71472
|26.38444
|7.0
|ML
|1.2
|Ezine (Çanakkale)
|2025-08-22 14:23:07
|39.17
|28.03389
|7.0
|ML
|1.0
|Akhisar (Manisa)
|2025-08-22 14:12:03
|39.18944
|28.18
|8.98
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 14:05:36
|39.24167
|28.2
|5.11
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 14:03:23
|39.16444
|28.14556
|4.62
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 14:03:07
|41.06972
|44.8525
|7.0
|ML
|2.8
|Lori (Ermenistan) - [102.72 km] Akyaka (Kars)
|2025-08-22 13:58:57
|39.16
|28.03056
|7.0
|ML
|1.5
|Akhisar (Manisa)
|2025-08-22 13:55:08
|39.21472
|28.20694
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:54:25
|39.20944
|28.14417
|7.43
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:51:52
|39.20556
|28.12306
|1.43
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:46:06
|39.33833
|28.07278
|7.57
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:37:40
|39.24139
|28.2025
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:36:30
|39.20889
|28.2075
|8.36
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:24:46
|39.25556
|28.02361
|7.0
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:20:01
|39.19861
|28.2275
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:17:15
|39.19972
|28.1675
|5.52
|ML
|0.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:16:08
|39.18861
|28.20972
|9.22
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:15:00
|39.18
|28.16556
|6.4
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:07:48
|39.16111
|28.15944
|7.37
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 13:02:01
|39.25111
|28.21389
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:59:27
|39.16083
|28.29306
|6.84
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:54:12
|39.15833
|28.13667
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:52:53
|39.21972
|28.2425
|5.74
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:51:24
|39.22472
|28.07917
|6.47
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:49:20
|39.20056
|28.16194
|10.43
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:46:42
|39.21611
|27.97917
|7.0
|ML
|1.7
|Akhisar (Manisa)
|2025-08-22 12:46:21
|39.25944
|28.11444
|5.51
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:45:21
|39.225
|28.1075
|6.77
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:43:54
|39.25944
|27.99861
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:40:09
|39.18194
|28.20389
|5.25
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:35:36
|39.23083
|28.07889
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:34:52
|39.2425
|27.66
|6.77
|ML
|1.2
|Soma (Manisa)
|2025-08-22 12:30:57
|39.02861
|41.06833
|17.67
|ML
|3.9
|Solhan (Bingöl)
|2025-08-22 12:30:57
|39.20111
|28.18111
|10.33
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:28:11
|39.22083
|28.21417
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:24:37
|38.54139
|37.99889
|7.0
|ML
|1.4
|Yazıhan (Malatya)
|2025-08-22 12:22:30
|39.2225
|28.09139
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:21:32
|40.07083
|36.025
|7.0
|ML
|0.8
|Sulusaray (Tokat)
|2025-08-22 12:19:19
|39.26667
|28.16056
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:18:09
|39.20389
|28.24278
|7.81
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 12:10:34
|39.2175
|28.095
|6.55
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:58:30
|39.18944
|28.16222
|7.65
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:57:50
|39.17583
|28.02167
|7.0
|ML
|1.2
|Akhisar (Manisa)
|2025-08-22 11:55:34
|39.22444
|28.18194
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:52:35
|39.24639
|28.025
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:50:02
|39.15222
|28.16556
|9.48
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:42:32
|39.23528
|28.11417
|6.06
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:40:38
|39.22139
|28.08222
|7.26
|ML
|2.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:39:12
|39.2225
|28.04167
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:38:20
|39.27722
|28.17194
|4.11
|ML
|0.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:32:55
|39.19167
|28.11
|7.0
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:30:42
|39.21889
|28.16972
|8.66
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:29:27
|39.21722
|28.19056
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:27:31
|39.20833
|28.1375
|7.18
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:25:51
|39.16944
|28.18306
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:17:42
|39.19889
|28.14917
|7.0
|ML
|2.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:13:42
|39.19944
|28.14
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:12:48
|39.25222
|28.10972
|4.52
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 11:08:08
|38.31083
|38.555
|7.0
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|2025-08-22 10:55:02
|39.21444
|28.20611
|5.34
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:50:53
|36.87611
|30.23694
|7.0
|ML
|2.2
|Korkuteli (Antalya)
|2025-08-22 10:37:08
|38.27306
|38.85222
|7.64
|ML
|2.7
|Pütürge (Malatya)
|2025-08-22 10:36:46
|39.17361
|28.13861
|5.38
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:36:21
|39.27083
|28.14583
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:34:25
|39.22222
|28.18639
|5.97
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:32:12
|39.22306
|28.13472
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:31:00
|39.20778
|28.13611
|5.45
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:22:40
|39.19083
|28.13167
|5.04
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:17:03
|39.1775
|28.17472
|5.04
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:14:28
|39.23972
|28.20861
|10.88
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:13:26
|39.17806
|28.16583
|5.1
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:12:58
|39.17917
|28.17694
|10.25
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:07:16
|39.16833
|28.17667
|7.19
|ML
|0.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 10:00:50
|39.23389
|28.06694
|7.02
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:58:32
|38.85389
|26.67333
|7.0
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [16.40 km] Dikili (İzmir)
|2025-08-22 09:41:44
|39.24222
|28.10806
|5.96
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:41:10
|39.22667
|28.175
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:37:26
|39.20083
|28.11944
|5.64
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:36:16
|39.19389
|28.18389
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:35:47
|39.22722
|28.205
|6.17
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:33:23
|39.18667
|28.15222
|5.23
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:28:40
|39.16472
|28.175
|5.74
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:27:05
|39.19194
|28.08861
|7.04
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:15:02
|39.15861
|28.205
|7.1
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:09:07
|39.2475
|28.01972
|7.52
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:05:56
|38.34222
|38.83722
|10.58
|ML
|2.5
|Kale (Malatya)
|2025-08-22 09:03:10
|39.24833
|28.09417
|6.35
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 09:02:39
|39.175
|28.15972
|7.03
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 08:58:23
|39.22417
|28.16778
|10.48
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 08:57:57
|39.16833
|28.14667
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-22 08:49:10
|39.18806
|28.1525
|6.32
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)