Azil kararını veriyor: "Gözleri KaraDeniz" heyecan dolu bölümüyle bu akşam atv'de!

Güneş'in geçirdiği kazanın ardından, tüm aile Rize'ye gelir. Güneş'in hayatının tehlikeye girmesi Mehmet ve Azil'i yeniden büyük bir çatışmaya sürükler.

Kazanın nedeninin Mehmet olduğunu öğrenen Osman bir kez daha Mehmet'e aileden uzak durmasını söyler.

Bu süreçte hem aileden hem de Güneş'ten ayrı düşen Mehmet artık daha hırslıdır. Herkesten intikam alma yolunda Nermin'in yardımına ihtiyacı vardır.

Kaynak: ATV