Az önce deprem mi oldu, nerede? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım AFAD KANDİLLİ son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 12 Kasım 2025 tarihinde saat 12.59'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 14.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre illerde de şekilde hissedildi.