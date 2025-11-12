Az önce deprem mi oldu, nerede? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım AFAD KANDİLLİ son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 12 Kasım 2025 tarihinde saat 12.59'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 14.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre illerde de şekilde hissedildi.
4.2 Büyüklüğünde Deprem
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:59:04 TSİ
Enlem:34.5425 N
Boylam:32.27306 E
Derinlik:14.34 km
5.2 Büyüklüğünde Deprem
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
12 Kasım Son Depremler Listesi
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-11-12 12:41:45
|34.55778
|32.24917
|13.89
|MW
|4.8
|Akdeniz
|2025-11-12 12:36:22
|35.0775
|32.55
|16.13
|ML
|3.5
|Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|2025-11-12 12:31:22
|34.61639
|32.44333
|15.46
|MW
|5.2
|Akdeniz
|2025-11-12 12:19:08
|39.30333
|28.07583
|6.66
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 12:06:58
|39.23972
|28.16028
|6.99
|ML
|3.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 12:06:13
|39.21139
|28.1525
|7.01
|ML
|2.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 11:58:57
|39.1675
|28.27278
|7.01
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 11:54:58
|39.24139
|28.11861
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 11:40:16
|39.20528
|28.23972
|7.14
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 11:36:21
|40.01861
|38.69
|7.0
|ML
|1.4
|Refahiye (Erzincan)
|2025-11-12 11:33:34
|39.2525
|28.96083
|8.81
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2025-11-12 11:30:06
|39.22583
|28.26583
|7.03
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 11:27:10
|39.22611
|27.97639
|6.99
|ML
|1.5
|Kırkağaç (Manisa)
|2025-11-12 11:12:49
|39.25139
|28.10722
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 11:01:55
|39.21028
|28.05056
|5.49
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 11:00:24
|39.17361
|28.16083
|5.63
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:58:46
|39.22694
|28.16917
|6.21
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:56:48
|39.19889
|28.05806
|10.12
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:52:36
|39.19889
|28.16028
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:50:55
|39.19778
|28.15861
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:46:17
|39.21778
|28.13333
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:43:06
|39.20472
|28.15444
|6.24
|ML
|2.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:41:55
|39.2325
|28.16944
|5.39
|ML
|2.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:40:31
|39.21806
|28.16889
|7.11
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:37:18
|39.21194
|28.17111
|5.82
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:33:02
|39.22167
|28.17028
|9.59
|ML
|3.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:28:59
|39.17083
|28.27417
|9.74
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:20:01
|39.11806
|28.14278
|9.9
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:17:10
|39.19111
|28.24028
|9.55
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 10:11:07
|39.24306
|28.19111
|7.5
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:56:38
|39.15917
|28.29306
|10.2
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:48:01
|39.18639
|28.255
|7.95
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:47:03
|39.16528
|28.33389
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:46:04
|39.16972
|28.24972
|6.36
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:46:02
|39.21861
|28.25111
|9.04
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:29:50
|39.13667
|28.30694
|6.51
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:16:12
|39.20028
|28.16222
|6.98
|ML
|2.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:14:04
|39.22611
|28.175
|7.08
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:08:57
|39.23833
|28.14917
|7.07
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 09:00:23
|39.21389
|28.19083
|6.81
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:52:01
|39.21222
|28.17
|6.38
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:49:12
|39.23028
|28.14222
|10.1
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:40:15
|39.20694
|28.17056
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:36:36
|39.17694
|28.205
|7.0
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:33:22
|39.23861
|28.13611
|5.07
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:31:57
|39.25028
|28.14583
|4.78
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:30:40
|34.96861
|27.45472
|10.0
|ML
|2.4
|Akdeniz - [191.49 km] Datça (Muğla)
|2025-11-12 08:23:39
|39.18139
|28.22583
|5.13
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:19:32
|39.20417
|28.11361
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:12:25
|39.24194
|28.17444
|5.13
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:09:17
|39.24417
|28.17667
|5.77
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:07:45
|39.25722
|28.17694
|7.14
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:05:23
|39.22278
|28.15278
|5.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 08:04:19
|39.25667
|28.14306
|6.08
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 07:57:43
|39.2275
|28.18083
|7.12
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 07:44:16
|39.13556
|28.13111
|6.35
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 07:43:19
|38.06944
|38.31361
|13.04
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|2025-11-12 07:35:44
|39.24639
|28.17611
|6.2
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 07:31:32
|39.26028
|28.17167
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 07:28:37
|38.33528
|27.18472
|7.0
|ML
|1.8
|Gaziemir (İzmir)
|2025-11-12 07:25:36
|39.15333
|28.19389
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 07:23:55
|39.24917
|28.13639
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 07:08:47
|38.33417
|27.19167
|7.0
|ML
|1.2
|Buca (İzmir)
|2025-11-12 07:07:17
|37.39278
|42.70722
|7.0
|ML
|2.6
|Uludere (Şırnak)
|2025-11-12 07:06:31
|39.24222
|28.16111
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:59:39
|39.18917
|28.285
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:54:59
|39.23528
|28.11944
|7.0
|ML
|2.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:47:40
|39.26778
|28.1225
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:46:48
|39.21444
|28.19917
|7.0
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:44:24
|39.24528
|28.16806
|6.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:38:42
|39.25972
|28.17639
|7.08
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:37:26
|37.39889
|42.70028
|7.0
|ML
|1.6
|Uludere (Şırnak)
|2025-11-12 06:35:46
|39.19278
|28.1725
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:34:52
|39.23889
|28.16667
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:26:53
|39.20306
|28.19083
|8.86
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:24:26
|39.25389
|28.15333
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:22:59
|38.09861
|37.83944
|8.26
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-11-12 06:20:39
|39.25667
|28.09917
|7.0
|ML
|2.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:10:07
|39.2225
|28.15
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:06:52
|39.23639
|28.1625
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 06:04:17
|39.64389
|38.72417
|7.0
|ML
|1.2
|Kemah (Erzincan)
|2025-11-12 06:02:15
|39.38611
|28.01361
|7.0
|ML
|1.4
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-11-12 05:59:59
|39.22472
|28.15806
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:59:23
|39.22611
|28.16722
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:54:21
|39.27167
|28.08917
|5.32
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:50:56
|39.19083
|28.29194
|7.94
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:48:38
|40.82194
|28.12722
|12.26
|ML
|2.6
|Marmara Denizi - [21.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-11-12 05:47:50
|39.24
|28.15056
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:47:37
|38.82556
|37.33472
|6.76
|ML
|1.0
|Gürün (Sivas)
|2025-11-12 05:46:56
|39.21778
|28.17944
|5.94
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:33:57
|36.93611
|29.31833
|7.02
|ML
|1.5
|Çameli (Denizli)
|2025-11-12 05:31:30
|39.19833
|28.23944
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:29:22
|39.24194
|28.16917
|7.01
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:19:17
|39.25194
|28.14111
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:17:01
|39.24639
|28.16889
|13.44
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:15:33
|39.26444
|28.15694
|6.38
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:08:54
|39.25306
|28.15528
|5.23
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:02:37
|39.20556
|28.17278
|6.08
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 05:01:50
|39.2175
|28.15139
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-12 04:58:59
|39.21778
|28.19139
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)