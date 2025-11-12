Haberler Liste Haberleri Az önce deprem mi oldu, nerede? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım AFAD KANDİLLİ son depremler

Akdeniz açıklarında 5.2 büyüklüğünde yaşandan depremin ardından saat 12.59 itibarıyla 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD’ın paylaştığı verilere göre sarsıntı, 14.34 kilometre derinlikte kaydedildi.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 13:09 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 13:27
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 12 Kasım 2025 tarihinde saat 12.59'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 14.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre illerde de şekilde hissedildi.

4.2 Büyüklüğünde Deprem

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:59:04 TSİ
Enlem:34.5425 N
Boylam:32.27306 E
Derinlik:14.34 km

5.2 Büyüklüğünde Deprem

Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

12 Kasım Son Depremler Listesi

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-11-12 12:41:45 34.55778 32.24917 13.89 MW 4.8 Akdeniz
2025-11-12 12:36:22 35.0775 32.55 16.13 ML 3.5 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-12 12:31:22 34.61639 32.44333 15.46 MW 5.2 Akdeniz
2025-11-12 12:19:08 39.30333 28.07583 6.66 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 12:06:58 39.23972 28.16028 6.99 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 12:06:13 39.21139 28.1525 7.01 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 11:58:57 39.1675 28.27278 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 11:54:58 39.24139 28.11861 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 11:40:16 39.20528 28.23972 7.14 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 11:36:21 40.01861 38.69 7.0 ML 1.4 Refahiye (Erzincan)
2025-11-12 11:33:34 39.2525 28.96083 8.81 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-11-12 11:30:06 39.22583 28.26583 7.03 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 11:27:10 39.22611 27.97639 6.99 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)
2025-11-12 11:12:49 39.25139 28.10722 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 11:01:55 39.21028 28.05056 5.49 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 11:00:24 39.17361 28.16083 5.63 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:58:46 39.22694 28.16917 6.21 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:56:48 39.19889 28.05806 10.12 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:52:36 39.19889 28.16028 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:50:55 39.19778 28.15861 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:46:17 39.21778 28.13333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:43:06 39.20472 28.15444 6.24 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:41:55 39.2325 28.16944 5.39 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:40:31 39.21806 28.16889 7.11 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:37:18 39.21194 28.17111 5.82 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:33:02 39.22167 28.17028 9.59 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:28:59 39.17083 28.27417 9.74 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:20:01 39.11806 28.14278 9.9 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:17:10 39.19111 28.24028 9.55 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 10:11:07 39.24306 28.19111 7.5 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:56:38 39.15917 28.29306 10.2 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:48:01 39.18639 28.255 7.95 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:47:03 39.16528 28.33389 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:46:04 39.16972 28.24972 6.36 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:46:02 39.21861 28.25111 9.04 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:29:50 39.13667 28.30694 6.51 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:16:12 39.20028 28.16222 6.98 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:14:04 39.22611 28.175 7.08 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:08:57 39.23833 28.14917 7.07 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 09:00:23 39.21389 28.19083 6.81 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:52:01 39.21222 28.17 6.38 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:49:12 39.23028 28.14222 10.1 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:40:15 39.20694 28.17056 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:36:36 39.17694 28.205 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:33:22 39.23861 28.13611 5.07 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:31:57 39.25028 28.14583 4.78 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:30:40 34.96861 27.45472 10.0 ML 2.4 Akdeniz - [191.49 km] Datça (Muğla)
2025-11-12 08:23:39 39.18139 28.22583 5.13 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:19:32 39.20417 28.11361 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:12:25 39.24194 28.17444 5.13 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:09:17 39.24417 28.17667 5.77 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:07:45 39.25722 28.17694 7.14 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:05:23 39.22278 28.15278 5.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 08:04:19 39.25667 28.14306 6.08 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 07:57:43 39.2275 28.18083 7.12 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 07:44:16 39.13556 28.13111 6.35 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 07:43:19 38.06944 38.31361 13.04 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-11-12 07:35:44 39.24639 28.17611 6.2 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 07:31:32 39.26028 28.17167 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 07:28:37 38.33528 27.18472 7.0 ML 1.8 Gaziemir (İzmir)
2025-11-12 07:25:36 39.15333 28.19389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 07:23:55 39.24917 28.13639 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 07:08:47 38.33417 27.19167 7.0 ML 1.2 Buca (İzmir)
2025-11-12 07:07:17 37.39278 42.70722 7.0 ML 2.6 Uludere (Şırnak)
2025-11-12 07:06:31 39.24222 28.16111 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:59:39 39.18917 28.285 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:54:59 39.23528 28.11944 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:47:40 39.26778 28.1225 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:46:48 39.21444 28.19917 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:44:24 39.24528 28.16806 6.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:38:42 39.25972 28.17639 7.08 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:37:26 37.39889 42.70028 7.0 ML 1.6 Uludere (Şırnak)
2025-11-12 06:35:46 39.19278 28.1725 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:34:52 39.23889 28.16667 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:26:53 39.20306 28.19083 8.86 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:24:26 39.25389 28.15333 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:22:59 38.09861 37.83944 8.26 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-12 06:20:39 39.25667 28.09917 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:10:07 39.2225 28.15 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:06:52 39.23639 28.1625 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 06:04:17 39.64389 38.72417 7.0 ML 1.2 Kemah (Erzincan)
2025-11-12 06:02:15 39.38611 28.01361 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2025-11-12 05:59:59 39.22472 28.15806 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:59:23 39.22611 28.16722 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:54:21 39.27167 28.08917 5.32 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:50:56 39.19083 28.29194 7.94 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:48:38 40.82194 28.12722 12.26 ML 2.6 Marmara Denizi - [21.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-11-12 05:47:50 39.24 28.15056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:47:37 38.82556 37.33472 6.76 ML 1.0 Gürün (Sivas)
2025-11-12 05:46:56 39.21778 28.17944 5.94 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:33:57 36.93611 29.31833 7.02 ML 1.5 Çameli (Denizli)
2025-11-12 05:31:30 39.19833 28.23944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:29:22 39.24194 28.16917 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:19:17 39.25194 28.14111 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:17:01 39.24639 28.16889 13.44 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:15:33 39.26444 28.15694 6.38 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:08:54 39.25306 28.15528 5.23 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:02:37 39.20556 28.17278 6.08 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 05:01:50 39.2175 28.15139 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-12 04:58:59 39.21778 28.19139 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
