AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları bu hafta mı, saat kaçta?

AUZEF güz dönemi yalnızca vizelerle sınırlı değil. Dönem sonunda uygulanacak final ve bütünleme sınavlarının tarihleri de paylaşıldı. İşte 2025-2026 güz dönemi sınav planı:

A Haber Foto Arşiv

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN UYARILAR

AUZEF yönetimi, sınav gününde öğrencilerin sınav merkezine en az 30 dakika önce gitmelerini ve kimlik kontrolü sırasında sorun yaşamamak için fotoğraflı kimlik belgesi ile sınav giriş belgesini mutlaka yanlarında bulundurmalarını hatırlattı.

Ayrıca, sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve elektronik cihaz alınmayacak. Öğrencilerin sınav kurallarını dikkatle incelemeleri ve oturum saatlerini kaçırmamaları önem taşıyor.