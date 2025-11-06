AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları bu hafta mı, saat kaçta?

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre AUZEF 2025 güz dönemi ara sınavları 8 - 9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde farklı sınav merkezlerinde yapılacak oturumlar, sabah ve öğle olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
AUZEF öğrencilerinin sınava gireceği salon ve bina bilgileri belli oldu. Üniversite, 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacak sınavlara ait giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.
Giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği merkez, bina, salon, sıra numarası ve oturum bilgileri yer alıyor. Sınav günü belge çıktısının yanında kimlik kartı da bulundurulmak zorunda.
AUZEF 2025 GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ
AUZEF güz dönemi yalnızca vizelerle sınırlı değil. Dönem sonunda uygulanacak final ve bütünleme sınavlarının tarihleri de paylaşıldı. İşte 2025-2026 güz dönemi sınav planı:
Ara Sınav (Vize): 8 - 9 Kasım 2025
Bitirme (Final) Sınavı: 27 - 28 Aralık 2025
Bütünleme (Telafi) Sınavı: 31 Ocak - 1 Şubat 2026
SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN UYARILAR
AUZEF yönetimi, sınav gününde öğrencilerin sınav merkezine en az 30 dakika önce gitmelerini ve kimlik kontrolü sırasında sorun yaşamamak için fotoğraflı kimlik belgesi ile sınav giriş belgesini mutlaka yanlarında bulundurmalarını hatırlattı.
Ayrıca, sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve elektronik cihaz alınmayacak. Öğrencilerin sınav kurallarını dikkatle incelemeleri ve oturum saatlerini kaçırmamaları önem taşıyor.