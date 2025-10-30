Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Astronot kelimesi hangi iki kelimenin birleşmesinden oluşur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Astronot kelimesi hangi iki kelimenin birleşmesinden oluşur?

A: Yıldız ve denizci

B: Uzay ve insan

C: Galaksi ve yolculuk

D: Güneş ve kuzey

Cevap: A