Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Astronot kelimesi hangi iki kelimenin birleşmesinden oluşur?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 22:41
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Astronot kelimesi hangi iki kelimenin birleşmesinden oluşur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Astronot kelimesi hangi iki kelimenin birleşmesinden oluşur?

A: Yıldız ve denizci

B: Uzay ve insan

C: Galaksi ve yolculuk

D: Güneş ve kuzey

Cevap: A

