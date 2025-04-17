AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sorgulama ekranının aktif hale geleceği tarihi merak ediyor. İşte AÖL sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler...
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarını 21 Nisan 2025 Pazartesi günü erişime açacak. Sonuçlar öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabileceği sistemler üzerinden ilan edilecek.
Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanır?
Öğrenciler 21 Nisan'dan itibaren aşağıdaki adreslerden sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecek:
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri:
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri:
https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Puan Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Her bir ders için başarı puanı şu formülle hesaplanacak:
Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100
Yanlış cevaplar puanlamada etkili olmayacak. Elde edilen sonuç ise en yakın tam sayıya yuvarlanarak sisteme yansıtılacak.