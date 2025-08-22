AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılır? İşte sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Yaz okuluna katılan öğrenciler için bu sonuçlar büyük önem taşıyor. Başarı notları, mezuniyet süreci ve ders geçme kriterleri açısından belirleyici olacak. Özellikle tek ders veya birkaç ders eksiği bulunan öğrenciler, yaz okulu sayesinde mezuniyet şansını elde ediyor. Peki sınav sonuçlarına nasıl erişilir?