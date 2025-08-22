AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılır? İşte sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Yaz okuluna katılan öğrenciler için bu sonuçlar büyük önem taşıyor. Başarı notları, mezuniyet süreci ve ders geçme kriterleri açısından belirleyici olacak. Özellikle tek ders veya birkaç ders eksiği bulunan öğrenciler, yaz okulu sayesinde mezuniyet şansını elde ediyor. Peki sınav sonuçlarına nasıl erişilir?
AÖF Yaz Okulu Sınav Sonuçları Açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2025 yaz okulu sınav sonuçları bugün açıklandı. Yaz okulu sınavına katılan öğrenciler, başarı durumlarını öğrenmek için sonuç ekranına yönlendiriliyor. 2024-2025 eğitim yılı güz ve bahar dönemlerinin ardından gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarıyla birlikte, öğrenciler yılın son sınav maratonunu da tamamlamış oldu.
Sonuçlar Nereden Öğrenilir?
AÖF yaz okulu sonuçlarına ulaşmak için öğrencilerin Anadolu Üniversitesi resmi sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekiyor. Öğrenci otomasyonuna T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle giriş yapan adaylar, notlarını görüntüleyebiliyor.
