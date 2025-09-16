AÖF DGS 2025 kayıtları: Son gün ne zaman, online başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt süreciyle ilgili merak edilenler netleşti. DGS ile ön lisans eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyen öğrenciler için kayıt takvimi ve izlenecek adımlar Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu.
KAYITLAR 11-17 EYLÜL 2025 TARİHLERİ ARASINDA
AÖF DGS kayıtları 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek. Belirtilen tarihler dışında başvuru yapılması mümkün olmayacak. Posta yoluyla kayıt kabul edilmeyeceği gibi, kayıt süresi de kesinlikle uzatılmayacak.
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar kayıt işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Başvuru öncesinde, öğrencilerin öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Bilgilerinde eksiklik olanların, kayıtlı bulundukları kurumlar üzerinden güncelleme yapmaları şart.
Başvurusunu tamamlayan ve öğretim giderini ödeyen adaylar, sistem üzerinden onay verdiklerinde kayıtları kesinleşmiş sayılacak. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve ek süre tanınmayacak.
ŞARTLI KAYIT
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10 Temmuz 2025 tarihli kararına göre, DGS'de kayıt hakkı kazandığı programa mezuniyet belgelerini zamanında teslim edemeyen adaylara şartlı kayıt imkanı tanınıyor.
Staj, bütünleme veya tek ders sınavı gibi sebeplerle mezuniyet işlemleri geciken ön lisans öğrencileri, durumlarını belgelemeleri halinde 2025-2026 bahar dönemi başına kadar geçici kayıt yaptırabilecek. Ancak belirtilen tarihe kadar mezuniyet belgelerini sunamayanların kayıtları silinecek.