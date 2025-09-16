AÖF DGS 2025 kayıtları: Son gün ne zaman, online başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) DGS kayıt işlemleri için son gün araştırılıyor. 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile AÖF’e yerleşen adaylar, çevrimiçi başvuru ve kayıt sürecine dair detayları fakülte tarafından yapılan açıklamayla öğrenme imkanı buldu. Peki AÖF DGS kayıt işlemleri için son gün ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt süreciyle ilgili merak edilenler netleşti. DGS ile ön lisans eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyen öğrenciler için kayıt takvimi ve izlenecek adımlar Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu.

A Haber Foto Arşiv KAYITLAR 11-17 EYLÜL 2025 TARİHLERİ ARASINDA AÖF DGS kayıtları 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek. Belirtilen tarihler dışında başvuru yapılması mümkün olmayacak. Posta yoluyla kayıt kabul edilmeyeceği gibi, kayıt süresi de kesinlikle uzatılmayacak.