ALES SINAV TAKVİMİ 2026: ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları ne zaman? Başvuru ve sonuç tarihleri…

2026 yılında ALES’e hazırlanan binlerce lisansüstü adayının beklediği takvim belli oldu. Üç ayrı oturumun başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM, 2026 yılı akademik sınav takvimini yayımlayarak ALES oturumlarının resmi tarihlerini ilan etti. Lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için ALES/1, ALES/2 ve ALES/3'e yönelik başvuru ve sınav takvimi belli oldu.

2026 ALES SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU ÖSYM'nin erişime açtığı 2026 sınav takvimiyle birlikte yıl boyunca yapılacak tüm merkezi sınavların başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Adaylar, güncel takvime ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. İşte ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav takvimi ile başvuru ve sonuç tarihleri...