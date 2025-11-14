ALES SINAV TAKVİMİ 2026: ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları ne zaman? Başvuru ve sonuç tarihleri…

ÖSYM, 2026 yılı akademik sınav takvimini yayımlayarak ALES oturumlarının resmi tarihlerini ilan etti. Lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için ALES/1, ALES/2 ve ALES/3'e yönelik başvuru ve sınav takvimi belli oldu.
2026 ALES SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU
ÖSYM'nin erişime açtığı 2026 sınav takvimiyle birlikte yıl boyunca yapılacak tüm merkezi sınavların başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Adaylar, güncel takvime ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. İşte ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav takvimi ile başvuru ve sonuç tarihleri...
ALES/1
2026 yılının ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. ALES/1 için başvurular 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu zamanında yapamayan adaylar için 9 Nisan 2026 günü geç başvuru fırsatı sunulacak. Sınava ilişkin sonuçlar ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/2
ALES/2 sınavı, 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru dönemi 10-18 Haziran 2026 arasında olacak ve adaylar bu süreçte ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak belirlendi. ALES/2 sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.