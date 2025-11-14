Haberler Liste Haberleri ALES SINAV TAKVİMİ 2026: ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları ne zaman? Başvuru ve sonuç tarihleri…

2026 yılında ALES’e hazırlanan binlerce lisansüstü adayının beklediği takvim belli oldu. Üç ayrı oturumun başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:59
ÖSYM, 2026 yılı akademik sınav takvimini yayımlayarak ALES oturumlarının resmi tarihlerini ilan etti. Lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için ALES/1, ALES/2 ve ALES/3'e yönelik başvuru ve sınav takvimi belli oldu.

2026 ALES SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin erişime açtığı 2026 sınav takvimiyle birlikte yıl boyunca yapılacak tüm merkezi sınavların başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Adaylar, güncel takvime ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. İşte ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav takvimi ile başvuru ve sonuç tarihleri...

ALES/1

2026 yılının ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. ALES/1 için başvurular 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu zamanında yapamayan adaylar için 9 Nisan 2026 günü geç başvuru fırsatı sunulacak. Sınava ilişkin sonuçlar ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/2

ALES/2 sınavı, 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru dönemi 10-18 Haziran 2026 arasında olacak ve adaylar bu süreçte ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak belirlendi. ALES/2 sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

ALES/3

Yılın son ALES oturumu olan ALES/3, 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Bu sınava başvurular 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvuru işlemleri ise 21 Ekim 2026 tarihinde alınacak. ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 günü açıklanacak.

