AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! Motorine zam mı geldi? 4 Eylül benzin, mazot, LPG litre fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte yeni güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.09.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:41 PAYLAŞ ABONE OL

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bununla birlikte akaryakıt fiyatları tekrar gündeme geldi. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.

Motorin Motorin Fiyatları Ne Kadar Olacak? 3 Eylül itibariyle motorine 2.05 lira zam yapılması bekleniyordu. Bugün ise beklenen zam geldi. Zam sonrası motorin fiyatları büyük şehirlerde şu şekilde oldu: İstanbul: 52,21 TL - 54,26 TL Ankara: 52,73 TL – 55,23 TL İzmir: 52,85 TL – 55,55 TL