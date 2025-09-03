AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! Motorine zam mı geldi? 4 Eylül benzin, mazot, LPG litre fiyatları...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bununla birlikte akaryakıt fiyatları tekrar gündeme geldi. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.
Motorin Fiyatları Ne Kadar Olacak?
3 Eylül itibariyle motorine 2.05 lira zam yapılması bekleniyordu. Bugün ise beklenen zam geldi. Zam sonrası motorin fiyatları büyük şehirlerde şu şekilde oldu:
İstanbul: 52,21 TL - 54,26 TL
Ankara: 52,73 TL – 55,23 TL
İzmir: 52,85 TL – 55,55 TL
Benzin ve LPG Fiyatları Değişecek Mi?
Motorine gelen zam haberine rağmen benzin fiyatlarında herhangi bir artış olması beklenmiyor. Aynı şekilde LPG fiyatları da mevcut durumunu koruyor.