AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! Motorine zam mı geldi? 4 Eylül benzin, mazot, LPG litre fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte yeni güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:41
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bununla birlikte akaryakıt fiyatları tekrar gündeme geldi. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.

Motorin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

3 Eylül itibariyle motorine 2.05 lira zam yapılması bekleniyordu. Bugün ise beklenen zam geldi. Zam sonrası motorin fiyatları büyük şehirlerde şu şekilde oldu:

İstanbul: 52,21 TL - 54,26 TL

Ankara: 52,73 TL – 55,23 TL

İzmir: 52,85 TL – 55,55 TL

Benzin ve LPG Fiyatları Değişecek Mi?

Motorine gelen zam haberine rağmen benzin fiyatlarında herhangi bir artış olması beklenmiyor. Aynı şekilde LPG fiyatları da mevcut durumunu koruyor.

Akaryakıt Fiyatları Neden Yükseliyor?

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel nedeni, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma. Bu gibi faktörler pompa fiyatlarına doğrudan bir şekilde yansıyor.

