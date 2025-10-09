Haberler Liste Haberleri 5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?

5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur? ” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 21:46
ABONE OL
5 EKİM 2012’DE OYNANAN ÖZEL BİR MAÇTA, İSTANBUL’DA KARŞILAŞTIĞI BOSTON CELTİCS’İ 97-91 MAĞLUP EDEREK BİR NBA TAKIMINI YENEN İLK VE TEK TÜRK TAKIMI HANGİSİ OLMUŞTUR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın bu bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur? " sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?

A: Galatasaray

B: Fenerbahçe

C: Karşıyaka

D: Beşiktaş

Cevap: Fenerbahçe

SON DAKİKA