Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın bu bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur? " sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?

A: Galatasaray

B: Fenerbahçe

C: Karşıyaka

D: Beşiktaş

Cevap: Fenerbahçe