28 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam ya da indirim geldi mi, ne kadar oldu?

Türkiye'de milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, her gün değişen petrol fiyatları ve döviz kuru hareketliliğiyle gündemin ilk sıralarında yer alıyor. 28 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla "Bugün benzine ya da motorine zam geldi mi, indirim var mı?" sorusu araştırılıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…
Son günlerde Brent petrol fiyatındaki sert dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. 27 Ağustos 2025 itibarıyla benzine 1,22 TL zam yapıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.