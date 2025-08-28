Haberler Liste Haberleri 28 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam ya da indirim geldi mi, ne kadar oldu?

28 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam ya da indirim geldi mi, ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki günlük değişim, sadece araç sahiplerini değil, nakliye, tarım, lojistik ve hizmet sektörünü de doğrudan etkiliyor. 28 Ağustos 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişmenin olup olmadığı merak ediliyor. Peki benzine ya da motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:00
Türkiye'de milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, her gün değişen petrol fiyatları ve döviz kuru hareketliliğiyle gündemin ilk sıralarında yer alıyor. 28 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla "Bugün benzine ya da motorine zam geldi mi, indirim var mı?" sorusu araştırılıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıtta Zam ya da İndirim Var mı?

Son günlerde Brent petrol fiyatındaki sert dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. 27 Ağustos 2025 itibarıyla benzine 1,22 TL zam yapıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı
ISTANBUL (AVRUPA) 52.84 TL/LT 52.15 TL/LT 45.31 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 52.69 TL/LT 52.03 TL/LT 45.30 TL/LT
ANKARA 53.63 TL/LT 53.09 TL/LT 43.94 TL/LT
IZMIR 53.95 TL/LT 53.43 TL/LT 45.53 TL/LT

