2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ: TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman, YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite sınavına hazırlanan adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için oturum günlerini ve başvuru takvimini duyurdu. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek milyonlarca öğrenci şimdi "2026 YKS başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 2026 YKS sınav sürecine dair tüm ayrıntılar…
2026 YKS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın oturum günleri netleşti. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak.
Üniversite adaylarının alan bilgisi ve dil yeterliliğini ölçen Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 YKS için başvurular 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar için başvuru ekranı 2 Mart 2026 tarihinde kapanacak.
Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı sunulacak. 2026-YKS geç başvuruları 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sürecinin en kritik aşaması olan sonuç açıklama günü de duyuruldu. Buna göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026'da erişime açılacak.
