2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ: TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman, YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite sınavına hazırlanan adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için oturum günlerini ve başvuru takvimini duyurdu. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek milyonlarca öğrenci şimdi " 2026 YKS başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 2026 YKS sınav sürecine dair tüm ayrıntılar…

TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman, YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? (AA)

2026 YKS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın oturum günleri netleşti. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak.

Üniversite adaylarının alan bilgisi ve dil yeterliliğini ölçen Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.