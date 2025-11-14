Haberler Liste Haberleri 2026 KPSS SINAVLARI ne zaman? KPSS GY-GK-Alan Bilgisi başvuruları hangi tarihte alınacak? Lisans, ön lisans, ortaöğretim…

ÖSYM, 2026 KPSS tarihlerini duyurdu. Lisans, Alan Bilgisi ve B Grubu sınavlarına ilişkin tüm tarihler belli oldu. Peki lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:36
KPSS 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına yönelik başvuru tarihleri kesinleşti. Adaylar, belirlenen süre içerisinde başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak tamamlayabilecek. Peki 2026 KPSS sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 yılı KPSS sınav günleri şu şekilde belirlendi:

  • KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026
  • 2026-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün: 12 Eylül 2026
  • 2026-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün: 13 Eylül 2026

  • EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı: 19 Nisan 2026
  • KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026
  • KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 1 Kasım 2026

BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU

KPSS B grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 01-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda belirtilen adımlar doğrultusunda AİS üzerinden tamamlanacak.

KPSS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS oturumlarına ait sonuç açıklama günleri de netleşti. Adaylar, yıl içinde yapılacak sınavların ardından sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini şimdiden merakla takip ediyor. İşte KPSS sonuç tarihleri…

  • 2026-EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Tarihi: 14 Mayıs 2026
  • KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) Sonuçları: 7 Ekim 2026
  • KPSS Ön Lisans Sonuç Tarihi: 30 Ekim 2026
  • KPSS Ortaöğretim Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sonucu: 25 Kasım 2026
