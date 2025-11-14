2026 KPSS SINAVLARI ne zaman? KPSS GY-GK-Alan Bilgisi başvuruları hangi tarihte alınacak? Lisans, ön lisans, ortaöğretim…

KPSS 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına yönelik başvuru tarihleri kesinleşti. Adaylar, belirlenen süre içerisinde başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak tamamlayabilecek. Peki 2026 KPSS sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?