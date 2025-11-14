2026 KPSS SINAVLARI ne zaman? KPSS GY-GK-Alan Bilgisi başvuruları hangi tarihte alınacak? Lisans, ön lisans, ortaöğretim…

KPSS 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına yönelik başvuru tarihleri kesinleşti. Adaylar, belirlenen süre içerisinde başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak tamamlayabilecek. Peki 2026 KPSS sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 yılı KPSS sınav günleri şu şekilde belirlendi:
BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU
KPSS B grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 01-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda belirtilen adımlar doğrultusunda AİS üzerinden tamamlanacak.
KPSS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS oturumlarına ait sonuç açıklama günleri de netleşti. Adaylar, yıl içinde yapılacak sınavların ardından sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini şimdiden merakla takip ediyor. İşte KPSS sonuç tarihleri…