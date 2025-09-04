2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi

Müslüman dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, 2026 yılında da milyonlarca kişi tarafından coşkuyla idrak edilecek. Paylaşma, dayanışma ve aile bağlarını güçlendirme açısından büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı resmi tatil fırsatı da sunuyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?
2026 Kurban Bayramı Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 26 Mayıs 2026 Salı günü arife ile başlayacak. Resmi olarak ise 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10'uncu gününden itibaren başlayan bu dört günlük bayram hem dini hem sosyal açıdan büyük önem taşıyor.
2026 Kurban Bayramı Tarihleri ve Günleri
Kurban Bayramı tatili toplam 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde:
26 Mayıs 2026 Salı: Arife
27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
2025-2026 Dini Günler Takvimi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı: 19-22 Mart 2026
Kurban Bayramı: 27-30 Mayıs 2026