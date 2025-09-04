2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi

Müslüman dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, 2026 yılında da milyonlarca kişi tarafından coşkuyla idrak edilecek. Paylaşma, dayanışma ve aile bağlarını güçlendirme açısından büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı resmi tatil fırsatı da sunuyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?