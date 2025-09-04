Haberler Liste Haberleri 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi

2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi

2026 Kurban Bayramı’nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği resmi takvime göre belli oldu. Bayram, manevi atmosferiyle milyonları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu bakımdan Kurban Bayramı hem tatil süresi hem de manevi anlamıyla merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:19
Müslüman dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, 2026 yılında da milyonlarca kişi tarafından coşkuyla idrak edilecek. Paylaşma, dayanışma ve aile bağlarını güçlendirme açısından büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı resmi tatil fırsatı da sunuyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?

2026 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 26 Mayıs 2026 Salı günü arife ile başlayacak. Resmi olarak ise 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10'uncu gününden itibaren başlayan bu dört günlük bayram hem dini hem sosyal açıdan büyük önem taşıyor.

2026 Kurban Bayramı Tarihleri ve Günleri

Kurban Bayramı tatili toplam 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde:

26 Mayıs 2026 Salı: Arife

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

2025-2026 Dini Günler Takvimi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı: 19-22 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27-30 Mayıs 2026

