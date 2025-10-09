Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın bu bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır? " sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 2022'de Moskova'dan 10 gün arayla yola çıkan iki farklı turist kafilesi, aynı seyahat acentesinin hatası yüzünden hangisini yaşamıştır?

A: Göttingen yerine Göteborg'a uçmuştur

B: Avusturya yerine Avustralya'ya uçmuştur

C: Slovenya yerine Slovakya'ya uçmuştur

D: Madrid yerine Mardin'e uçmuştur

Cevap: Madrid yerine Mardin'e uçmuştur