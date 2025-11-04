1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı sınav başvuru ekranı ÖSYM AİS | Adalet Bakanlığı sınavları başvuru ücreti ne kadar? Adli Yargı/İdari Yargı

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı için düzenleyeceği Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavları için başvuru süreci bugün başladı. ÖSYM tarafından yürütülecek sınavlar, adalet teşkilatına katılmak isteyen binlerce adayın gündeminde yerini aldı. Başvurular 11 Kasım'a kadar elektronik ortamda alınacak. Peki 2025 Adalet Bakanlığı sınavlarına kimler, nasıl başvurabilecek?
BAŞVURULAR 11 KASIM'DA SONA ERİYOR
Sınava katılmak isteyen adayların başvurularını 11 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya doğrudan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek.
SINAV 20-21 ARALIK'TA, DÖRT OTURUMDA YAPILACAK
2025 yılı Adalet Bakanlığı sınavları, üç farklı alanda düzenlenecek:
📌Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı)
📌Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat)
📌İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı)
Sınavlar 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde dört oturum halinde gerçekleştirilecek.
SINAV ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
Adayların ödemesi gereken sınav ücretleri, başvurulan alana göre 1300 TL, 1950 TL veya 2600 TL olarak belirlendi. Ödemeler, ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan https://odeme.osym.gov.tr adresinden ya da https://sanalpos.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
Sınavla ilgili tüm ayrıntılar, başvuru şartları ve oturum bilgileri 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların, başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
