1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı sınav başvuru ekranı ÖSYM AİS | Adalet Bakanlığı sınavları başvuru ücreti ne kadar? Adli Yargı/İdari Yargı

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı için düzenleyeceği Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavları için başvuru süreci bugün başladı. ÖSYM tarafından yürütülecek sınavlar, adalet teşkilatına katılmak isteyen binlerce adayın gündeminde yerini aldı. Başvurular 11 Kasım'a kadar elektronik ortamda alınacak. Peki 2025 Adalet Bakanlığı sınavlarına kimler, nasıl başvurabilecek?