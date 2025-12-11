1 günlük gelin protez bacağını bırakıp kaçtı! Müge Anlı’da akılalmaz olay

Yüzde 60 görme engelli 70 yaşındaki Seyfettin İzmir, henüz bir günlük evliyken protez bacağını bırakıp kaçan eşi Mahiye Ateş'in bulunması için çaldı Müge Anlı'nın kapısını....
Yaşadığı mağduriyeti gözyaşları içinde anlatan Seyfettin Bey, hem duygusal hem de maddi olarak büyük bir yıkım yaşadığını ifade etti.
Seyfettin Bey, kendisinden 16 yaş küçük eşi Mahiye Ateş'le 5-6 yıl önce bir kafede tanıştıklarını, uzun süre sonra Ateş'in kendisini arayarak "Bakımevindeyim, gel aşkım beni götür. Nikâhımızı kıy, mutlu olalım." dediğini belirtti.
1 GÜNLÜK EŞİ HAYATINI ALTÜST ETTİ
Bakımevinden çıkmadan önce kendisine bir küpe verdiğini söyleyen Seyfettin Bey, "Küpemi sat, nikâh işlemlerimizi başlat." dediğini, ayrıca engelli aracı aldırdığını ileri sürdü.
19 Ağustos'ta nikâh kıyan çiftin mutluluğu ise yalnızca bir gün sürdü. Seyfettin Bey, 20 Ağustos sabahı uyandığında hayatının şokunu yaşadı.
GERİDE PROTEZ BACAĞI KALDI
İddiaya göre Mahiyer Ateş, evden ayrılırken 35 gram altın, yeni alınmış yorgan ve birçok eşyayı da beraberinde götürdü. Geriye yalnızca bazı kıyafetleri ve protez bacağı kaldı.
KISA SÜREDE BULUNDU
Bir günlük evliliğin ardından ortadan kaybolan Mahiye Ateş, 113 gün sonra Müge Anlı'da bulundu. Ancak, genç kadın hakkındaki iddiaları reddetti.
Kızının beşinci eşi olan Seyfettin Bey'le ilk kez stüdyoda yüz yüze gelen anne, yaşananlara kayıtsız kalamadı.
Yaşlı kadın, kızına, "5 kocanın 5'i de mi kötüydü?" diyerek tepki gösterdi. Ateş ise eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, boşanmak istediğini söyledi.