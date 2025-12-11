1 günlük gelin protez bacağını bırakıp kaçtı! Müge Anlı’da akılalmaz olay

Yüzde 60 görme engelli 70 yaşındaki Seyfettin İzmir, henüz bir günlük evliyken protez bacağını bırakıp kaçan eşi Mahiye Ateş 'in bulunması için çaldı Müge Anlı 'nın kapısını....

Kaynak: ATV

Yaşadığı mağduriyeti gözyaşları içinde anlatan Seyfettin Bey, hem duygusal hem de maddi olarak büyük bir yıkım yaşadığını ifade etti.

Seyfettin Bey, kendisinden 16 yaş küçük eşi Mahiye Ateş'le 5-6 yıl önce bir kafede tanıştıklarını, uzun süre sonra Ateş'in kendisini arayarak "Bakımevindeyim, gel aşkım beni götür. Nikâhımızı kıy, mutlu olalım." dediğini belirtti.