YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU

2025 YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl ek tercih başvuruları Eylül ayının ilk haftasında başlamıştı. Bu nedenle adayların, benzer bir takvim beklentisi içinde olması dikkat çekiyor. Kesin tarihler, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.