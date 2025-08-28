Viral Galeri Viral Tıkla YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU

YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Hedeflediği üniversite ya da bölüme yerleşemeyen adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan ek yerleştirmelerde, kayıtların tamamlanmasının ardından YÖK tarafından boş kontenjanlar duyurulacak. Peki 2025 YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte geçtiğimiz yılın takvimi ve bu yıl için beklenen tarihler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 11:21
YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde ek tercih süreci yer aldı. İlk tercihlerde istediği üniversite veya bölüme yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından duyurulacak boş kontenjanlarla ikinci kez şans arayacak.

YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU

Boş Kontenjanlar Yeniden Değerlendirilecek

Kayıtların tamamlanmasının ardından dolmayan ön lisans ve lisans programları YÖK tarafından ilan edilecek. Bu kontenjanlar, ek tercih döneminde adaylar için yeniden açılacak. Böylece ilk yerleştirmede boş kalan üniversite sıraları, ek yerleştirmelerle dolacak.

YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU

2025 YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl ek tercih başvuruları Eylül ayının ilk haftasında başlamıştı. Bu nedenle adayların, benzer bir takvim beklentisi içinde olması dikkat çekiyor. Kesin tarihler, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.

YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU

Ek Tercihler Nasıl Yapılacak?

2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından adaylar, tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr
üzerinden yapılacak.

SON DAKİKA