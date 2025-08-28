YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU
2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Hedeflediği üniversite ya da bölüme yerleşemeyen adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan ek yerleştirmelerde, kayıtların tamamlanmasının ardından YÖK tarafından boş kontenjanlar duyurulacak. Peki 2025 YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte geçtiğimiz yılın takvimi ve bu yıl için beklenen tarihler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 11:21