Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret için 5 farklı hesaplama

Ocak ayı yaklaşırken milyonların gözü maaş artışlarına çevrildi. Emekliler ve memurlar için zam oranlarında enflasyon verileri belirleyici olacak. Çalışanlar ise aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı merakla bekliyor. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde yine enflasyon rakamları ve ekonomik göstergeler temel alınacak. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret için 5 farklı hesaplama.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 13:45
Milyonlarca emekli memur ve çalışan Ocak ayını beklemeye başladı. Emekliler ve memurlar Ocak ayında 2026 yılının ilk maaş artışını alırken çalışanlar açısından da asgari ücret yenilenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyona kilitlenmiş durumda.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme artışlarının üzerine gelecek fark için enflasyon rakamlarını bekliyor. Bu artışlar için ilk ipucu Orta Vadeli Program'dan geldi. Burada yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak açıklanırken bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 117e yakın enflasyon artışını memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 17'ye yakın zam oranını işaret ediyor. 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA DEĞİŞECEK

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre Ocak ayında maaş artışı yaşayacak bir başka kesim ise işçiler olacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret milyonlarca işçinin direkt gelirini belirlerken 10'dan fazla ödeme ve borçlanmanın da referansı oluyor. İşsizlik maaşından sosyal ödemelere, isteğe bağlı sigortadan BES kesintilerine kadar her şey asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu yüzden asgari ücret sadece işçileri değil 81 milyonun tamamını ilgilendiriyor.

Bilindiği gibi 2025 yılında asgari ücret tek seferlik tespit edilmişti. Buna göre bu yıl için brüt asgari ücret 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Bu rakamlar Aralık ayında yeniden belirlenecek ve artış yapılacak. Peki artış neye göre yapılacak?

ORANLAR NEYİ GÖSTERİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Burada 5 işçi sendikaları temsilcisi, 5 işveren sendikaları temsilcisi ve 5 kişide Hükümet temsilcisi bulunuyor. İşçi ve işveren temsilcileri pazarlık yaparken hükümet temsilcileri hakem rolünde bulunuyor. Komisyon öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengeleri, istihdamın korunması gibi konuları ele alırken rakamı belirlemede en önemli kriter olarak enflasyona bakıyor. Geçtiğimiz 10 yıla bakıldığında bir iki istisna hariç belirlenen asgari ücret artışlarının bir önceki dönem enflasyon rakamlarının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret artışının da 2025 yılı enflasyonunun üzerinde olmasını bekliyoruz.

