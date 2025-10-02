Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret için 5 farklı hesaplama

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme artışlarının üzerine gelecek fark için enflasyon rakamlarını bekliyor. Bu artışlar için ilk ipucu Orta Vadeli Program'dan geldi. Burada yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak açıklanırken bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 117e yakın enflasyon artışını memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 17'ye yakın zam oranını işaret ediyor. 2026 asgari ücret ne kadar olacak?