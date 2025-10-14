Uzun süredir bölgede görünmüyorlardı! Kurtlar sürü halinde ortaya çıktı

Kumru'nun Karaağaç Mahallesi ile yerleşim alanı arasındaki bölgede, uzun süredir küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olmasına neden olan kurt sürüsünün gezintileri, ormanlık alana kurulan fotokapana yansıdı. Kaydedilen görüntülerde 4 kurdun olduğu görülürken vatandaşlar ise tedirgin olduklarını belirtti. KURT SÜRÜSÜ FOTOKAPANA BÖYLE YAKALANDI Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar uzun bir süredir bölgede bu şekilde kurt sürüsü ile karşılaşmadıklarını belirttiler. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN