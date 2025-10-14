Viral Galeri Viral Tıkla Uzun süredir bölgede görünmüyorlardı! Kurtlar sürü halinde ortaya çıktı

Ordu'nun Kumru ilçesinde sürü halinde gezen kurtlar bölgede kurulu olan fotokapan tarafından kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 14.10.2025 12:19
Kumru'nun Karaağaç Mahallesi ile yerleşim alanı arasındaki bölgede, uzun süredir küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olmasına neden olan kurt sürüsünün gezintileri, ormanlık alana kurulan fotokapana yansıdı.

Kaydedilen görüntülerde 4 kurdun olduğu görülürken vatandaşlar ise tedirgin olduklarını belirtti.

KURT SÜRÜSÜ FOTOKAPANA BÖYLE YAKALANDI
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar uzun bir süredir bölgede bu şekilde kurt sürüsü ile karşılaşmadıklarını belirttiler.

