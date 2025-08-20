Uludağ'daki otel yangını faciasında çarpıcı rapor! Dehşete neden olan eksikler ortaya çıktı: Isı yalıtım yanıcı malzemeden yapılmış
27 Mart 2025'te Uludağ'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Kervansaray Otel yangınına dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan yangın inceleme raporuna göre yıllardır alınması gereken tedbirlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğu belirtilerek bina dış cephe kaplamasının yangını önleyici özellikte olmadığı, kaplama ile duvar arasındaki ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı vurgulandı.
