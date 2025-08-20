Viral Galeri Viral Tıkla Uludağ'daki otel yangını faciasında çarpıcı rapor! Dehşete neden olan eksikler ortaya çıktı: Isı yalıtım yanıcı malzemeden yapılmış

27 Mart 2025'te Uludağ'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Kervansaray Otel yangınına dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan yangın inceleme raporuna göre yıllardır alınması gereken tedbirlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğu belirtilerek bina dış cephe kaplamasının yangını önleyici özellikte olmadığı, kaplama ile duvar arasındaki ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı vurgulandı.

27 Mart 2025'te Uludağ'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Kervansaray Otel yangınında kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta dahil 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

O ÇARPICI RAPOR ORTAYA ÇIKTI!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025'te Uludağ'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Kervansaray Otel yangınına ilişkin inceleme raporunu yayımladı.

İŞTE FACİAYA NEDEN OLAN O EKSİKLİKLER

Raporda, hem geçmiş hem de güncel yangın yönetmeliklerine göre yıllardır alınması gereken tedbirlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğu vurgulandı.

ISI YALITIM YANICI MALZEMEDEN YAPILMIŞ!

Rapora göre, yönetmelikte tanınan bir yıllık uyum süresinin üzerinden 23 ila 16 yıl geçmiş olmasına rağmen otelde yangına karşı hiçbir ilave veya iyileştirici tedbir hayata geçirilmediği, bina dış cephe kaplamasının yangını önleyici özellikte olmadığı belirtildi.

Ayrıca kaplama ile duvar arasındaki ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı tespit edildi. Ayrıca iç mekânlarda ise kolay alev alan ahşap lambri kaplamaların yoğun şekilde kullanıldığı vurgulandı.

