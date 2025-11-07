Türkiye’nin sığınak yönetmeliği güncellendi! Olası saldırı anında duyulacak alarmlar A Haber'de

Sığınaklar yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı olanların da kullanımına olanak sağlayacak şekilde TSE standartlarına göre dizayn edilecek. Mevcut tüm özel veya genel sığınakların en geç 1 yıl içinde denetlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu olacak. Sığınaklara ait ruhsatlar AFAD'a bildirilecek.