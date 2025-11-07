Türkiye’nin sığınak yönetmeliği güncellendi! Millet bahçelerinin altları, metro tünelleri... İşte olası saldırıda duyulacak ikaz ve alarm işaretleri A Haber’de!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini yeniledi. Bakan Kurum konuya ilişkin 'Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik' açıklamasında bulundu. Öte yandan olası bir saldırı durumunda devreye girecek olan ikaz ve alarm sesleri A Haber'de ele alındı.
Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:40