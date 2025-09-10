Türkiye'den "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" için adım! Başkan Erdoğan duyurmuştu dünyada ilk olacak
Başkan Erdoğan'ın yapılan son Kabine toplantısı sonrası dikkat çektiği "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 13 maddenin yer aldığı sözleşme, çocukların dijital ortamdaki haklarını tanımlıyor. Bu hakların korunması için sorumluluk üstlenecek kişi ve kurumları gösteren bir belge niteliği de taşıyor.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:11