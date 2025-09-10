Viral Galeri Viral Tıkla Türkiye'den "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" için adım! Başkan Erdoğan duyurmuştu dünyada ilk olacak

Türkiye'den "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" için adım! Başkan Erdoğan duyurmuştu dünyada ilk olacak

Başkan Erdoğan'ın yapılan son Kabine toplantısı sonrası dikkat çektiği "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 13 maddenin yer aldığı sözleşme, çocukların dijital ortamdaki haklarını tanımlıyor. Bu hakların korunması için sorumluluk üstlenecek kişi ve kurumları gösteren bir belge niteliği de taşıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sosyal medya ve dijital içeriklerin çocukların ve gençlerin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediğini bir kez daha vurguladı. Erdoğan bu konuda bir sözleşme imzaladıklarına dikkat çekerek "Bugün ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocukları için çok anlamlı ve kıymetli bir adım attık.

İmzaladığımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Beş farklı dilde hazırlanan sözleşmeyi, anne babalar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımın dikkatle okumasını istirham ediyorum." dedi.

O sözleşme, Enstitü Sosyal tarafından hazırlandı ve 5 dilde yayımlandı. Sözleşme çocukların dijital ortamdaki haklarını tanımlayan ve bu hakların korunması için sorumluluk üstlenecek kişi ve kurumları gösteren bir belge niteliği taşıyor. Belge dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.

ORTAK SORUMLULUK
Sözleşme kişisel verilerin korunması, dijital şiddetin önlenmesi, çevrimiçi öğrenme hakkı ve ekran süresi gibi önemli başlıklara yer veriyor. Ailelerden öğretmenlere, devlet kurumlarından teknoloji şirketlerine kadar herkesin bu alanda sorumluluğu olduğu vurgulanıyor. Amaç, çocukların dijital ortamlarda daha güvenli, adil ve destekleyici koşullarda büyümesini sağlamak.

Bugüne dek yaklaşık 10 bin kişi tarafından imzalanan sözleşmeye, devletin üst düzey temsilcilerinden de destek geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sözleşmeyi imzalayanlar arasında yer aldı.

SON DAKİKA