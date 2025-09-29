Viral Galeri Viral Tıkla Simav depremi sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan çarpıcı uyarı: Ana fayda kırık meydana gelirse...

Kütahya Simav'da bir süredir yaşanan yer hareketliliğinin ardından dün (28 Eylül 2025) öğle saatlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşüemzsoy, son sarsıntı sonrası bölgedeki deprem riskinin sürdüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Üşümezsoy, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.09.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:09
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12:59'da, yerin 8.46 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde paniğe neden oldu.

KÜTAHYA'DA DEPREM ANI KAMERADA
GENİŞ ALANDA HİSSEDİLEN SARSINTI: SİMAV'DA NE OLDU?
Sarsıntı, sadece Kütahya ve Uşak'ta değil; Balıkesir, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlerde de şiddetli hissedildi. Bu durum, fay hattının potansiyel tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY'UN BİR AY ÖNCEKİ TAHMİNİ
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav'daki son depremden çok önce, bölgede asıl büyük bir deprem beklentisi olduğunu vurgulamıştı.

Uzman isim, bir ay önceki yayınında Kütahya'ya dikkat çekerek fayın potansiyelini açıklamıştı: "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var."

SON DEPREM ENERJİYİ BOŞALTMADI: "RİSK BİTMEDİ"
5.4'lük sarsıntının ardından yeniden değerlendirmede bulunan Üşümezsoy, Simav'ın altında iki farklı fay hattının bulunduğunu belirtti. Yaşanan son depremin, büyük kırılmayı tetikleyen ana fayda olmadığını vurguladı.

