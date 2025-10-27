Şehirleri susuzluğa mahkum eden CHP'li belediyelere ders! Melen Projesi hatırlatması
Başkan Erdoğan'a Körfez turu dönüşünde uçakta, CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde yaşanan su problemleri de sorulmuştu. Bu soru akıllara 18 yıl önce hayata geçirilen Büyük Melen Projesi'ni getirdi. Başkan Erdoğan, başbakanlığı döneminde hayata geçirdikleri projeyi anımsatarak, 'İstanbul'a Melen'den su aktardık. Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik.' demişti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:26