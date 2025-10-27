Viral Galeri Viral Tıkla Şehirleri susuzluğa mahkum eden CHP'li belediyelere ders! Melen Projesi hatırlatması

Başkan Erdoğan'a Körfez turu dönüşünde uçakta, CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde yaşanan su problemleri de sorulmuştu. Bu soru akıllara 18 yıl önce hayata geçirilen Büyük Melen Projesi'ni getirdi. Başkan Erdoğan, başbakanlığı döneminde hayata geçirdikleri projeyi anımsatarak, 'İstanbul'a Melen'den su aktardık. Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik.' demişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kuraklığın doğal bir gerçek olduğunu ancak buna karşı tedbir almamanın bir yönetim zafiyeti anlamına geldiğini belirten Başkan Erdoğan, başbakanlığı döneminde hayata geçirdikleri Büyük Melen Projesi'ni hatırlatarak, "İstanbul'a Melen'den su aktardık.

Bununla kalmadık, Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin altından borularla su naklettik. Bunları yapan iradeyiz biz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse bunu yapıyoruz, yine yaparız, yine yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah'ın haberine göre bugün başta Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyelerin idare ettiği bir çok kent susuzluk sorunuyla boğuşurken, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği Büyük Melen Projesi sayesinde İstanbul susuzluk sıkıntısı çekmiyor.

Bu tarihi projenin temelleri ise Başkan Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı döneme uzanıyor. 1994 yılı öncesinde suyu 5-10 günde bir akan, altyapısı ise iflasın eşiğine gelmiş olan İstanbul, Başkan Erdoğan'ın o dönemde büyükşehir belediye başkanı seçilmesiyle tarihi bir dönüşüm yaşadı.

Altyapı ve üstyapı yatırımları hız kazanırken, su sorununa karşı Büyük Melen Projesi'nin ilk master planı da bu dönemde hazırlandı.

