Rojin Kabaiş'in acılı babası açıkladı: Rojin'in telefonu Portekiz'e gönderilecek 

Öğrencilerin her biri bir şehirden geliyor. Bu öğrenciler sana emanet. Bunlar senin misafirindir. Sen Rojin'e sahip çıkmadın, bari su gençlere sahip çık. Benim seninle bir düşmanlığım yok rektör bey. Ben daha önce seni tanımıyordum. Sen neden otopsi odasına girdin? Neden kızıma sahip çıkmadın? Israrla diyorsun ki, ben otopsiye girmemişim. Sen neden gece 02.00'ye kadar orada kaldın ve gittin savcı ile görüştün? Benim aklıma o anda ne gelir. Delilleri karartmak gelir. Bugün sen de öğrencilerin yanında yürüyüş yapacaktın ve diyecektin ki, ben Rojin'in ailesinin yanındayım. Rojin'in dosyası hangi aşamadadır. Ama maalesef hiç bir şey yapmadın. O halde gençlere karışma, sahip çık. Bu gençler bir şeyler biliyor ki, onun için senin kapına geliyor. Ben defalarca Van'a geldim. Hem emniyet, hem savcılık, hem baro başkanlığına gidip kızımın ne olduğunu soruyorum. Ama şu ana kadar yetkililerden hiç bir cevap yok. Bu dosya neden bu aşamaya geldi? Neden bir yıl sonra Adli Tıp Kurumu'nda ikinci rapor çıkıyor. İkinci raporda Rojin'in vücudundaki DNA'lar kime ait. Biz bunun açığa çıkmasını istiyoruz. Herkesin bu dosyaya tepkisi var. Bu dosyanın aydınlatılması gerekir. Rektör bey sen niye milletin hesaplarına erişim engeli için şikayet ediyorsun. Diyor ki, bana hakaret ediyorlar. Bana da hakaret içerikli yorumlar ve tehdit mesajları geliyor. Peki ben kime gideceğim. Benim ciğerim yanıyor, sen neyin peşindesin Rektör bey. Tabi ki, öğrenciler de sana tepki gösterecekler." dedi.