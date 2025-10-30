Rojin Kabaiş'in acılı babası açıkladı: Rojin'in telefonu Portekiz'e gönderilecek
Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin Rojin Kabaiş'in ölümü ile ilgili başlattıkları yürüyüşe acılı baba Nizamettin Kabaiş de katıldı. Rojin'in katillerinin ortaya çıkmasını isteyen Nizamettin Kabaiş, 'Dosya ile ilgili gelişme olacağına inanıyorum. İkinci rapor bir yıl sonra açıklandı. Rojin'in telefonu ile ilgili savcı beyle görüştüm. Bana Portekiz'deki bir şirkete gönderilecek. İnşallah telefon her şeyi çözecek.' dedi.
