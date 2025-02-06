Ne mandalina ne portakal! Kabuğuyla yenen "küçük mücevher" resmen şifa bombası: Kansere dahi iyi geliyor
Havaların iyice soğuması ile bağışıklıklar düştü. Hastalıklara karşı korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için doğal yollara başvuruluyor. Genellikle portakal, mandalina gibi c vitaminin yüksek olduğu meyveler tercih edilse de pek bilinmeyen küçük ama adeta ilaç gibi faydalı bir meyve var ki gören ilk başta ne olduğunu anlamıyor. Görüntüsü ile hem portakala hem de mandalinaya benzeyen kamkat meyvesi aslında çok güçlü bir şifa dolu meyve. Kabuğu ile yenen ve faydaları yazılsa uzun bir liste olacak kamkat meyvesinin akciğer kanserine dahi iyi geldiği araştırmalar sonucu ortaya konmuş. İşte kamkat meyvesi ve haberin detayları....
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:06