Viral Galeri Viral Tıkla Ne mandalina ne portakal! Kabuğuyla yenen "küçük mücevher" resmen şifa bombası: Kansere dahi iyi geliyor

Ne mandalina ne portakal! Kabuğuyla yenen "küçük mücevher" resmen şifa bombası: Kansere dahi iyi geliyor

Havaların iyice soğuması ile bağışıklıklar düştü. Hastalıklara karşı korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için doğal yollara başvuruluyor. Genellikle portakal, mandalina gibi c vitaminin yüksek olduğu meyveler tercih edilse de pek bilinmeyen küçük ama adeta ilaç gibi faydalı bir meyve var ki gören ilk başta ne olduğunu anlamıyor. Görüntüsü ile hem portakala hem de mandalinaya benzeyen kamkat meyvesi aslında çok güçlü bir şifa dolu meyve. Kabuğu ile yenen ve faydaları yazılsa uzun bir liste olacak kamkat meyvesinin akciğer kanserine dahi iyi geldiği araştırmalar sonucu ortaya konmuş. İşte kamkat meyvesi ve haberin detayları....

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:06
Ne mandalina ne portakal! Kabuğuyla yenen küçük mücevher resmen şifa bombası: Kansere dahi iyi geliyor

Kış beraberinde hastalıkları da getirince pek çok kişi c ve çeşitli vitaminler ile bağışıklığını güçlendirmek için yollar arıyor. C vitamini denince akla öncelikle portakal ve mandalina gelir çünkü halk arasında en yaygın c vitamini kaynağı bu meyvelerdir.

Ne mandalina ne portakal! Kabuğuyla yenen küçük mücevher resmen şifa bombası: Kansere dahi iyi geliyor

Ancak çok bilinmeyen kamkat meyvesi faydaları ile hem portakalı hem de mandalinayı geride bırakacak kadar kuvvetli bir meyve. Boyut olarak küçük olan ancak etkisi çok büyük olan kamkat meyvesinin faydalarını duyanlar şaşırıyor.

Ne mandalina ne portakal! Kabuğuyla yenen küçük mücevher resmen şifa bombası: Kansere dahi iyi geliyor

Son yıllarda tüketimi artan kamkat meyvesi enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu ve bağışıklığı çelik gibi yapması nedeniyle daha yaygınlaştı. Uzmanlar kamkat meyvesinin türlü türlü faydalarının olduğunu belirterek diyet listelerinde dahi kullanılabileceğini söylüyor.

Ne mandalina ne portakal! Kabuğuyla yenen küçük mücevher resmen şifa bombası: Kansere dahi iyi geliyor

"Küçük altın" kamkat içerisinde çokça a vitamini, c vitamini, B1, B2 ve B3 vitaminlerini içeriyor. Bu içeriği sayesinde yiyenlerin vücudunu hastalıklara karşı kalkan gibi korurken bir yandan da bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor.

Ne mandalina ne portakal! Kabuğuyla yenen küçük mücevher resmen şifa bombası: Kansere dahi iyi geliyor

Kabuğu ile birlikte yenen kamkat meyvesi grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklardan koruyor ancak faydası bununla da sınırlı değil. Kamkat meyvesinin akciğer kanserine karşı koruduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

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