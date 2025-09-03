Viral Galeri Viral Tıkla Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Fahiş emlak vergisine kanun | Vatandaşı koruyacak düzenleme yolda

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren emlak vergilerine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Bazı ilçelerde rayiç bedellerin 10 ila 20 katına kadar yükselmesi üzerine hükümet devreye girdi. 2026'da yürürlüğe girecek emlak vergilerinde vatandaşı koruyacak yeni bir yasal düzenleme için çalışmalar başlatıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 06:58
2026–2029 dönemi için uygulanacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerleri belirlendi. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emlak vergilerine ilişkin yapılan düzenleme kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ev, arsa, işyeri ve arazi sahiplerinin ödediği emlak vergisinde rayiç bedeller bazı ilçelerde 10 kat, bazı ilçelerde ise 20 kata varan oranda arttı. Özellikle büyükşehirlerde ciddi artışlar gündeme gelirken, yeni rayiç değerlerde artış yüzde 300'den başlayıp, bazı lüks semtlerde yüzde 1200- 5000'lere kadar ulaştı.

Sabah'ın haberine göre Vergilerdeki fahiş artış vatandaş tarafından tepki görünce, hükümet duruma el koydu. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşı koruyacak yeni bir kanun çalışmalarına başlandı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, piyasa koşullarını yansıtan yeni bir kanun hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı.

MAĞDURİYET OLMAYACAK
Vatandaşın vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini belirten Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

