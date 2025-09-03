Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Fahiş emlak vergisine kanun | Vatandaşı koruyacak düzenleme yolda
Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren emlak vergilerine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Bazı ilçelerde rayiç bedellerin 10 ila 20 katına kadar yükselmesi üzerine hükümet devreye girdi. 2026'da yürürlüğe girecek emlak vergilerinde vatandaşı koruyacak yeni bir yasal düzenleme için çalışmalar başlatıldı. İşte detaylar...
