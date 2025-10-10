Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de Mona Lisa sorusu geceye damga vurdu! Tabloyu kim çaldı?

Milyoner’de Mona Lisa sorusu geceye damga vurdu! Tabloyu kim çaldı?

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 9 Ekim akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 20 yaşındaki Mehmet Akif Akcan vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken hem bilgisini konuşturan yarışmacı hem de sorulara verdiği doğru yanıtlarla 8'inci sorunun da kilidini açmayı başardı. Mona Lisa sorusunda stratejik düşünen yarışmacı, risk aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 04:57
atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soruda Mona Lisa sorusu dikkat çekerken yarışmacının karşısına çıkan 300 bin TL'lik Hint bademi sorusu kafa karıştırdı. Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde Mehmet Akif Akcan, sergilediği başarılı performansıyla 10. Soruyu görmeyi başardı.

"TELEVİZYON İZLERKEN KARAR VERDİM"

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki yarışmacı Mehmet Akif Akcan, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını söyledi.

Babaannesi ile televizyonda yarışmayı izlerken katılmaya karar verdiğini söyleyen Akcan, yarışmaya başladığı andan itibaren tüm sorulara doğru yanıt vererek 8. sorunun kilidini açmayı başardı.

İŞTE MERAK UYANDIRAN O SORU

"Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri "Mona Lİsa", 1911'de Louvre Müzesi'nden kim tarafından çalındı?

A) Pablo Picasso

B) Leonardo da Vinci

C) Eski bir müze çalışanı

D) Mona Lisa'nın torunu

RİSK ALDI

Bu aşamada sorunun yanıtını uzun süre düşünen yarışmacı sonunda risk almaya karar vererek joker hakkı kullanmadan soruya yanıt verdi. Akcan, C Eski müze çalışanı yanıtında son kararını verdi.

Stüdyoyu büyük bir heyecan kaplarken, sorunun yanıtı da yarışmacının yüzünü güldürdü. Yanıtın C şıkkı olduğu açıklandı.

