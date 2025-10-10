Milyoner’de Mona Lisa sorusu geceye damga vurdu! Tabloyu kim çaldı?
atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 9 Ekim akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 20 yaşındaki Mehmet Akif Akcan vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken hem bilgisini konuşturan yarışmacı hem de sorulara verdiği doğru yanıtlarla 8'inci sorunun da kilidini açmayı başardı. Mona Lisa sorusunda stratejik düşünen yarışmacı, risk aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
