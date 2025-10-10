Milyoner’de Mona Lisa sorusu geceye damga vurdu! Tabloyu kim çaldı?

atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soruda Mona Lisa sorusu dikkat çekerken yarışmacının karşısına çıkan 300 bin TL'lik Hint bademi sorusu kafa karıştırdı. Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde Mehmet Akif Akcan, sergilediği başarılı performansıyla 10. Soruyu görmeyi başardı.