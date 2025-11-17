Milyoner’de Konyalı ‘John Wick’ rüzgarı! Fenomen yarışmacıdan baraj sorusunda büyük risk

Üç yıl boyunca zorlu coğrafyada görev yapan Arslan, daha sonra Karaman'a dönerek mesleğini sürdürdü. Toplam 13 yıllık öğretmenlik deneyimi bulunan yarışmacı, bu yıl çeşitli sebeplerle bir yıllık ücretsiz izne ayrıldığını söyledi.