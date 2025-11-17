Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de Konyalı ‘John Wick’ rüzgarı! Fenomen yarışmacıdan baraj sorusunda büyük risk

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen program, 16 Kasım 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan, tarzı ve duruşuyla adeta John Wick'i andıran Ömer Arslan, geceye damga vurdu. Stüdyoda 'yerli John Wick' rüzgârı estiren yarışmacı, sakin tavrı ve sorulara verdiği net yanıtlarla izleyicilerden tam not alarak bölümün en çok konuşulan ismi oldu.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 01:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 01:18
ATV ekranlarının yıllardır en sevilen, eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 16 Kasım Pazar akşamı izleyicileri yeniden ekran başına kilitledi.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, "yerli John Wick" olarak tanınan Ömer Arslan yarıştı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olan 41 yaşındaki Ömer Arslan, meslek hayatına Bitlis'in bir dağ köyünde başladı.

Üç yıl boyunca zorlu coğrafyada görev yapan Arslan, daha sonra Karaman'a dönerek mesleğini sürdürdü. Toplam 13 yıllık öğretmenlik deneyimi bulunan yarışmacı, bu yıl çeşitli sebeplerle bir yıllık ücretsiz izne ayrıldığını söyledi.

Konyalı olan Ömer Arslan, eğitimciliğin yanı sıra son dönemde sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çekiyor.

