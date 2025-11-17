Milyoner’de Konyalı ‘John Wick’ rüzgarı! Fenomen yarışmacıdan baraj sorusunda büyük risk
ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen program, 16 Kasım 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan, tarzı ve duruşuyla adeta John Wick'i andıran Ömer Arslan, geceye damga vurdu. Stüdyoda 'yerli John Wick' rüzgârı estiren yarışmacı, sakin tavrı ve sorulara verdiği net yanıtlarla izleyicilerden tam not alarak bölümün en çok konuşulan ismi oldu.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 01:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 01:18