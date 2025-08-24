Milyoner’de kafaları karıştıran soru ekrana kilitledi: Yanıtı gören şaştı kaldı

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden ilginç sorularıyla seyircisini ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Sevilen yarışmada 24 Ağustos akşamı yarışmaya katılan Şenay Sürüş Memet'in karşısına çıkan soru ise başta izleyici olmak üzere herkesin kafasını karıştırmaya yetti.