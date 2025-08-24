Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de kafaları karıştıran soru ekrana kilitledi: Yanıtı gören şaştı kaldı

atv'nin yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 24 Ağustos akşamı ekrana gelen yeni bölümüyle seyirciyi televizyon başına kilitleyen anlar yaşandı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yayınlanan yarışmada, yarışmacı Şenay Sürüş Memet'in karşısına çıkan matematik sorusu geceye damgasını vurdu. Memet, zorlu soruda adeta ter dökerken telefon joker hakkını kullanmasının ardından yaptığı beklenmedik hamle ile izleyenleri oldukça şaşırttı. İşte Milyoner'de yaşananlar...

24.08.2025
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden ilginç sorularıyla seyircisini ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Sevilen yarışmada 24 Ağustos akşamı yarışmaya katılan Şenay Sürüş Memet'in karşısına çıkan soru ise başta izleyici olmak üzere herkesin kafasını karıştırmaya yetti.

Yarışmacı Şenay Sürüş Memet, Yunanistan doğumlu olduğunu ve okumak için İstanbul'a geldiği sırada eşi ile tanışarak liseden sonra evlendiği belirtti. Yarışmacı evlenmesinin ardından ise Yunanistan'dan İstanbul'a taşındığını, 1 kızı ve iki torun sahibi olduğunu ifade etti.

TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI

10 bin TL değerindeki soruda sempatik yarışmacı, heyecanına yenik düşerek ilk olarak telefon joker hakkını kullanmak istedi. Yakının arayan Memet, aldığı cevaptan emin olamayınca bakın ne yaptı...

İŞTE O SORU

10 bin TL değerindeki soru ise şöyle; Bir çiftlikte iki koyunla birlikte hangisi bulunursa çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı bir düzine olur?

a- 1 tavuk
b- 2 horoz
c- 3 keçi
d- 4 inek

RİSKE GİRİP FARKLI CEVAP VERMEYİ SEÇTİ

Yarışmacı Memet, 4. soruda şıklar arasında kalırken adeta ter döktü. Sempatik yarışmacı heyecanını bir kenara bırakmasının telefon joker hakkını kullanarak aradığı yakının cevabının yanlış olduğunu anlaması üzerine yaptığı matematik hesabıyla bulmaya çalıştı.

