Milyoner'de kafaları karıştıran soru ekrana kilitledi: Yanıtı gören şaştı kaldı
atv'nin yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 24 Ağustos akşamı ekrana gelen yeni bölümüyle seyirciyi televizyon başına kilitleyen anlar yaşandı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yayınlanan yarışmada, yarışmacı Şenay Sürüş Memet'in karşısına çıkan matematik sorusu geceye damgasını vurdu. Memet, zorlu soruda adeta ter dökerken telefon joker hakkını kullanmasının ardından yaptığı beklenmedik hamle ile izleyenleri oldukça şaşırttı. İşte Milyoner'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 24.08.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 00:20