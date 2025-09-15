Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de heyecan dorukta! Yarışmada futbol sorusu geceye damgasını vurdu

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 14 Eylül 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan yazar Turgut Tunç, hem bilgisi hem de sakin tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Soruları başarılı şekilde yanıtlayan Tunç, 200.000 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. Açılan bu soru, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, cevabı da kullanıcılar arasında merak konusu oldu. İşte o çok konuşulan soru ve doğru cevap...

Giriş Tarihi: 15.09.2025 01:23 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 01:30
ATV ekranlarının yıllardır en çok sevilen, eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 14 Eylül Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın bu bölümünde, yazar Turgut Tunç yarışmacı olarak yer aldı. Başarılı performansı ve yardımsever kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Tunç, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

1971 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya gelen yazar Turgut Tunç, bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"e anlamlı bir amaçla katıldı. Üç kız çocuğu, bir damadı, bir damat adayı ve bir de torunu bulunan Tunç, yarışmaya katılma sebebini "yeni hikâyeler biriktirmek" olarak ifade etti. Emekli olduktan sonra hayatını insani yardım faaliyetlerine adayan Tunç'un iki yayımlanmış kitabı bulunuyor. Eşinin kanser teşhisi almasının ardından yardım çalışmalarına ara vermeyi düşündüğünü dile getiren Tunç, eşinin kendisine "Ben bu kanserin kanseri olacağım, sen ise dua biriktirmeye devam et" diyerek en büyük desteği verdiğini söyledi. Tunç, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Romanya sınırında Ukrayna'dan çıkan sivillere yardım ulaştırmak amacıyla sahada görev aldığını anlattı. Göğsünde taşıdığı Türk bayrağıyla, sınırı geçen çocuklara oyuncak dağıttığını ve Türk misafirperverliğini yaşatmaya çalıştığını belirtti. Endonezya'daki tsunami felaketinden 6 Şubat depremlerine kadar birçok afette gönüllü olarak görev alan Tunç, insani yardımın ve dayanışmanın hayatının merkezinde olduğunu vurguladı.

Milyoner'e arkadaşı ile geldiğini söyleyen Tunç, büyük ödülün sahibi olarak, yardımda edeceğini vurguladı. Tunç 200.000 TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı.

Turgut Tunç, Milyoner'de 200 bin lira değerindeki "1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay takımının ve maçın son golünü atana Hector Castro'yla ilgili hangi bilgi doğrudur?" sorusunda oldukça zorlanarak doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

İŞTE O SORU

1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay takımının ve maçın son golünü atana Hector Castro'yla ilgili hangi bilgi doğrudur?"


a- Sağırdır

b- Kördür

c- Tek kolludur

D- Tek bacaklıdır

Yarışmacı soru karşısında uzun bir süre düşünmesinin ardından A şıkkı 'sağırdır' yanıtını seçti.

