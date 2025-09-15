Milyoner’de heyecan dorukta! Yarışmada futbol sorusu geceye damgasını vurdu

1971 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya gelen yazar Turgut Tunç, bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"e anlamlı bir amaçla katıldı. Üç kız çocuğu, bir damadı, bir damat adayı ve bir de torunu bulunan Tunç, yarışmaya katılma sebebini "yeni hikâyeler biriktirmek" olarak ifade etti. Emekli olduktan sonra hayatını insani yardım faaliyetlerine adayan Tunç'un iki yayımlanmış kitabı bulunuyor. Eşinin kanser teşhisi almasının ardından yardım çalışmalarına ara vermeyi düşündüğünü dile getiren Tunç, eşinin kendisine "Ben bu kanserin kanseri olacağım, sen ise dua biriktirmeye devam et" diyerek en büyük desteği verdiğini söyledi. Tunç, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Romanya sınırında Ukrayna'dan çıkan sivillere yardım ulaştırmak amacıyla sahada görev aldığını anlattı. Göğsünde taşıdığı Türk bayrağıyla, sınırı geçen çocuklara oyuncak dağıttığını ve Türk misafirperverliğini yaşatmaya çalıştığını belirtti. Endonezya'daki tsunami felaketinden 6 Şubat depremlerine kadar birçok afette gönüllü olarak görev alan Tunç, insani yardımın ve dayanışmanın hayatının merkezinde olduğunu vurguladı.