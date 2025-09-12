Milyoner’de heyecan dorukta! Tek seferde ne kadar yukarı sıçrarsın?

Boğaziçi Üniversitesi İktisat ve Soyoloji bölümü okuyan 22 yaşındaki Mehmet Zahit Turan hem lise hem de üniversite döneminde uzun süre münazara yatığını söyledi.

Erasmus ile yurt dışına da çıktığını belirten Turan, yarışmaya 3. sınıfta okuyan kız kardeşinin de etkisiyle katıldığını söyledi. Turan, "Küçük bir kız kardeşim var 3. sınıfta onun da ekişiyle tuttu beni götürdü 'abi buraya katıl' diye şimdi buradayım." dedi.