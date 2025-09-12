Milyoner’de heyecan dorukta! Tek seferde ne kadar yukarı sıçrarsın?
ATV'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 31 Ağustos akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 22 yaşındaki Mehmet Zahit Turan vardı. Yarışmacının 9'uncu soruda karşısına "Ay'da sıçrama deneyi" çıktı. Peki ne yanıt verdi? İşte Milyoner'de yaşananlar…
Giriş Tarihi: 12.09.2025 04:17