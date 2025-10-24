Viral Galeri Viral Tıkla Galatasaray’ın efsanesi geceye damga vurdu! Muslera sorusu ekrana kilitledi

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 23 Ekim 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Aslı Ecem Polater, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 300.000 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. Yarışmada sorulan futbol sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, cevabı da kullanıcılar arasında merak konusu oldu. İşte o çok konuşulan soru ve doğru cevap...

ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 23 Ekim Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, 19 yaşındaki genç yarışmacı Aslı Ecem Polater yer aldı.

Ailesiyle birlikte Konya'da yaşayan genç yarışmacı, eğitim hayatındaki üstün başarısıyla stüdyodaki izleyicilerden tam not aldı. Geçtiğimiz yıl YKS sınavında sayısal alanda 210'uncu, dil alanında ise 14'üncü olan Polater, şu anda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğunu söyledi.

Geçen yıl İstanbul'da yaşadıklarını belirten Aslı Ecem, ailesiyle birlikte artık Konya'da ikamet ettiklerini söyledi. Annesinin ilkokul öğretmeni olduğunu babasının isei ilçe Millî Eğitim Şube Müdürü olduğunu söyleyen genç yarışmacının, ikinci sınıfa başlayan bir kız kardeşi olduğunu belirtti.

Sporla yakından ilgilendiğini dile getiren Aslı Ecem Polater, özellikle voleybol oynamayı çok sevdiğini, ayrıca futbol ve voleybol maçlarını izlemekten, müzik dinlemekten ve kitap okumaktan büyük keyif aldığını ifade etti.

