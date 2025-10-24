Galatasaray’ın efsanesi geceye damga vurdu! Muslera sorusu ekrana kilitledi

ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 23 Ekim Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, 19 yaşındaki genç yarışmacı Aslı Ecem Polater yer aldı.