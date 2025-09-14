Milyoner’de heyecan dorukta! Joker hakkını kullanan yarışmacı şoke oldu

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 14 Ağustos akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez İstanbul'dan katılan Serol Öztunç vardı. Romen rakamları sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacı hayatının şokunu yaşadı. İşte Milyoner'de yaşananlar…