Milyoner’de heyecan dorukta! Joker hakkını kullanan yarışmacı şoke oldu

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 14 Ağustos akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez İstanbul'dan katılan Serol Öztunç vardı. Romen rakamları sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacı hayatının şokunu yaşadı. İşte Milyoner'de yaşananlar…

Giriş Tarihi: 14.09.2025 22:37 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:37
atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. Yarışmanın bu günkü konuklarından biri İstanbul'dan Katılan Serol Öztunç oldu. 4'üncü soruda joker hakkını kullanan yarışmacının verdiği yanıt unutulmaz anlar yarattı.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serol Öztunç, yarışmaya başvuruyu sürpriz bir şekilde kız arkadaşının yaptığını belirterek heyecanını dile getirdi.

Yarışmacı 3'üncü soruya kadar karşısına çıkan tüm sorulara doğru yanıt verirken 4'üncü soruda Romen rakamları sorusunda joker hakkını kullanmaya karar verdi.

İŞTE ROMEN RAKAMLARI SORUSU

"Romen rakamları dizisinde hangisini gösteren işaret "C"dir?"

A) 1

B) 10

C) 50

D) 100

Soruyu bir süre düşünen yarışmacı emin olamayınca seyirci jokerini kullanmaya karar verdi.

