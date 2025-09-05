Milyoner'de 500 bin TL'lik soru ekrana kilitledi! Yaptığı ters köşeyle büyük riske girdi
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır olduğu gibi 4 Eylül akşamı da para ödülü dağıtmayı sürdürüyor. Yayınlanan yeni bölümde yarışmacı Ferhat Kürşat Kasapoğlu geceye damga vuran başarısı ve güçlü performansıyla 500 bin lira değerindeki soruyu açmaya hak kazandı. Yarışmacı karşısına çıkan saat dilimi sorusunda uzun bir süre şıklar arasında kalırken seyirciye güvenerek joker hakkını kullandı. Yarışmacı çıkan yanıt karşısında büyük riske girerek bakın ne yaştı? İşte Milyoner'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 05.09.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 01:51