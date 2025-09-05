Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de 500 bin TL'lik soru ekrana kilitledi! Yaptığı ters köşeyle büyük riske girdi

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, yıllardır olduğu gibi 4 Eylül akşamı da para ödülü dağıtmayı sürdürüyor. Yayınlanan yeni bölümde yarışmacı Ferhat Kürşat Kasapoğlu geceye damga vuran başarısı ve güçlü performansıyla 500 bin lira değerindeki soruyu açmaya hak kazandı. Yarışmacı karşısına çıkan saat dilimi sorusunda uzun bir süre şıklar arasında kalırken seyirciye güvenerek joker hakkını kullandı. Yarışmacı çıkan yanıt karşısında büyük riske girerek bakın ne yaştı? İşte Milyoner'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 05.09.2025 01:21 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 01:51
atv ekranlarının yıllardır en çok sevilen ve eğlendirirken para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül Perşembe akşamında seyirciyi ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner'de bu bölümde yarışmacı Ferhat Kürşat Kasapoğlu katıldı ve gecede başarılı performansıyla damga vurdu.

500 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUYU AÇTI

Kasapoğlu, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını aslen Trabzon Akçaabatlı olduğunu ve Aydın'da büyüdüğünü ifade etti. Sevilen yarışmacı 2019 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da pratisyenliğin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalışmaktadır. Milyoner'e eşi ile birlikte geldiği söyleyen Kasapoğlu, büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya yarışırken 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı.

SORUDA OLDUKÇA ZORLANDI

Ferhat Kürşat Kasapoğlu, Milyoner'de 500 bin lira değerindeki saat dilimi sorusunda oldukça zorlanarak doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

İŞTE O SORU

Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?

a- ABD

b- Şili

c- Rusya

D- Çin

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı soru karşısında uzun bir süre düşünmesinin ardından seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Şıklar arasında ABD ve Rusya seçenekleri elenirken Şili ve Çin yanıtları kaldı. Şıklar arasında Çin yüzde 54 oy alırken Şili yüzde 46 oy alarak yakın bir cevap ortaya çıktı.

