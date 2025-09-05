Milyoner'de 500 bin TL'lik soru ekrana kilitledi! Yaptığı ters köşeyle büyük riske girdi

atv ekranlarının yıllardır en çok sevilen ve eğlendirirken para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül Perşembe akşamında seyirciyi ekrana kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner'de bu bölümde yarışmacı Ferhat Kürşat Kasapoğlu katıldı ve gecede başarılı performansıyla damga vurdu.