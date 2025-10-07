Viral Galeri Viral Tıkla METEOROLOJİ SON DAKİKA | Siklon Dalgası tüm Türkiye’yi vuracak! Turuncu ve sarı alarm peş peşe verildi: Sel, sağanak, şimşek...

Türkiye, sonbaharın ilk ciddi uyarısıyla sarsılıyor. Batıdan başlayıp hızla tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlar, sıcaklıkları bir anda düşürecek. Meteoroloji'nin turuncu ve sarı kodlu uyarıları, özellikle İstanbul, İzmir ve Ege kıyılarında yaşayanları alarma geçirdi. Peki hangi iller sel, fırtına ve yıldırım riskiyle karşı karşıya? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 07:14
Türkiye, sonbaharın ilk etkili sistemiyle serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıklar batıdan başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede düşecek.

4 İLDE TURUNCU, 16 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Uşak, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir ise turuncu kodla tehlikeli hava koşulları kapsamında değerlendirildi.

Yetkililer, tüm Ege kıyılarında şiddetli sağanak, fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaparak sel ve taşkın riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

BATI BÖLGELERDE KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Özellikle Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA ARALIKSIZ YAĞIŞ

İstanbul genelinde gün boyu sağanak yağış beklenirken, AKOM'un son raporuna göre batı bölgelerden gelen alçak basınç sistemleri yeni bir yağışlı havayı kente taşıyor. 23 derece civarında seyreden sıcaklıkların bu gece itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla 6-8 derece azalması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak.

