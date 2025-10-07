METEOROLOJİ SON DAKİKA | Siklon Dalgası tüm Türkiye’yi vuracak! Turuncu ve sarı alarm peş peşe verildi: Sel, sağanak, şimşek...

4 İLDE TURUNCU, 16 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Uşak, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir ise turuncu kodla tehlikeli hava koşulları kapsamında değerlendirildi.