Memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak? TCMB'den yıl sonu için yeni tahmin | İşte güncel hesaplama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının ardından, gözler memur ve memur emeklisi maaş zamlarına çevrildi. Yeni beklentiyle birlikte 2026 Ocak zammı için hesaplamalar yeniden şekillendi. Peki memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, ne kadar zam alacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Ağustos ayında gerçekleştirilen sunumda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldi.

TCMB'den gelen yeni oran ile emekli ve memur maaşları için yapılan hesaplamalar sil baştan değişti. Peki memur ve emekli maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı emeklileri ne kadar maaş alacak?

ENFLASYONDA 4 ORAN BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Bugün açıklanan dördüncü TÜFE rakamları belirleyici olacak. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

TÜİK'E GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

