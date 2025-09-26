Marsilya - Milano - İstanbul hattında milyonlarca euroluk kara para trafiği! Şok detaylar ortaya çıktı
Avrupa'da elde edilen uyuşturucu gelirlerini külçe altınlara çeviren ve Kosova üzerinden bu altınları Türkiye'ye soktukları iddia edilen uluslararası bir suç örgütü, Europol tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Örgütün, 10 ayda 30 milyon euroluk vurgun yaptığı ortaya çıkarken, operasyon kapsamında 55 kilo altın ve 2,4 milyon euroya el konuldu. Aralarında Türklerin de olduğu 19 kişi tutuklanırken; Marsilya - Milano - İstanbul hattında yaşanan kara para aklama operasyonunun detayları ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:32