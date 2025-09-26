Viral Galeri Viral Tıkla Marsilya - Milano - İstanbul hattında milyonlarca euroluk kara para trafiği! Şok detaylar ortaya çıktı

Avrupa'da elde edilen uyuşturucu gelirlerini külçe altınlara çeviren ve Kosova üzerinden bu altınları Türkiye'ye soktukları iddia edilen uluslararası bir suç örgütü, Europol tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Örgütün, 10 ayda 30 milyon euroluk vurgun yaptığı ortaya çıkarken, operasyon kapsamında 55 kilo altın ve 2,4 milyon euroya el konuldu. Aralarında Türklerin de olduğu 19 kişi tutuklanırken; Marsilya - Milano - İstanbul hattında yaşanan kara para aklama operasyonunun detayları ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:32
Her şey, Aralık 2024 sonlarında, Marsilya-PACA Ulusal Jandarma Araştırma Birimi'nin, Milano Mali Muhafızlarını (GDF)ve Fransız jandarmasını Lombardiya merkezli kara para aklama konusunda uzmanlaşmış büyük bir suç örgütünün faaliyetlerini bilgilendirmesiyle başladı.

ÖZEL EKİP KURULDU
6 Ocak 2025'te Marsilya JIRS savcılığı, ağırlaştırılmış uyuşturucu aklama ve suç örgütüne katılma suçlamasıyla ön bir soruşturma başlattı.

Sabah'ın haberine göre küresel çaptaki suç örgütünün Marsilya DZ Mafyası ile bağlantılı çalıştığının tespit edilmesinin ardından Roma'daki Ulusal Mafyayla Mücadele Savcılığı ve Milano savcılığı ile birlikte, Europol ve Eurojust'ın desteğiyle ortak bir soruşturma ekibi kuruldu.

KÜLÇE ALTINLAR, TÜRKİYE'YE TAŞINMIŞ
Kosovalı ve Orta Doğulu kişilerin liderliğindeki suç örgütünün, Marsilya, Lyon, Paris hattında uyuşturucudan elde ettiği milyonlarca euroyu kuryeler aracılığıyla İtalya'ya taşıdığı ardından burada külçe altına dönüştürdüğü tespit edildi.

Altının daha sonra ise Suriye ve Kuzey Afrikalı ekiplerce özel saklama alanlarıyla donatılış araçlarla Kosova üzerinden Türkiye'ye taşındığı belirlendi.

