Marsilya - Milano - İstanbul hattında milyonlarca euroluk kara para trafiği! Şok detaylar ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre küresel çaptaki suç örgütünün Marsilya DZ Mafyası ile bağlantılı çalıştığının tespit edilmesinin ardından Roma'daki Ulusal Mafyayla Mücadele Savcılığı ve Milano savcılığı ile birlikte, Europol ve Eurojust'ın desteğiyle ortak bir soruşturma ekibi kuruldu.