Marketlerdeki indirim kandırmacasına son! Bakanlık yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan sahte indirim uygulamalarına son vermek için yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyuyor. Yeni uygulamayla birlikte, etiketlerde ürünün indirim öncesi fiyatının açıkça yer alması zorunlu hale gelecek. Ayrıca restoran ve kafelerde, menülere ek olarak karekodla erişilen dijital fiyat listelerinin yanı sıra, talep eden müşterilere fiziki menü verilmesi de zorunlu olacak.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 06:56
Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi düzenlemesi sonrasında esnafların sürece uyumu için yapılması gereken iyileştirmeleri detaylarıyla anlattı. Buna göre, ürünlerin son 10 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden indirim yapılacak ve bu iki fiyat da etiketlerde belirtilecek. Ayrıca ürün satışında plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi ağırlığı önemsiz ambalajların dışındaki kutu, plastik kap veya tetra paketlerde daranın mutlaka düşürülmesi gerektiği de esnafa bildirildi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde 11 Ekim'de yapılan değişiklikle restoran ve kafelerin fiyat etiketlerinin dijital ortamda paylaşılması ve tartılarak satılan ürünlerde daranın düşülmesi gibi bir dizi düzenleme yürürlüğe girmişti. Yönetmelik değişikliği ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan esnafa yönelik yeni uyarı geldi.

Açıkta ve tüketicinin talebince tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmeden satış yapılmasının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amaçlarına aykırı olduğu vurgulanan bakanlık yazısında, bu şekildeki satışlarda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının zedelendiği belirtilerek, uygulamaya açıklık getirildi. Buna göre ürünlerin tartılmasında plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajların dışında kalan ambalajların ağırlığı dikkate alınacak. Bu kapsamda kutu, plastik kap ve dayanaklılığı artırılmış tetra paketler gibi hafif olmayan ambalajlarda, daranın düşürülmesi kuralına mutlaka uyulacak.

FİZİKİ LİSTE DURUYOR
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yerlerde masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulmasında yaşanan zorlukların giderilmesi ve tüketicilerin fiyat bilgisine daha kolay erişebilmesi için de karekod uygulamasına geçildiği hatırlatılan yazıda, fiyat listelerine masalarda ve işyerinin giriş kapısının önünde de yer verilmesi uygulamasının halen yürürlükte olduğu anımsatıldı. Buna göre, masalarda tercihen karekod uygulaması ile fiyat listelerinin gösterilebilmesine olanak sağlanırken, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunluluğuna da uyulacak

YETERLİ BARKOD CİHAZI
Gazete, kitap ve dergilerin fiyatının elektronik cihazlarla okunabilmesi düzenlemesine de dikkat çeken bakanlık, bu ürünlerde iptal ve iade işlemleri sırasında yapıştırılıp sökülen etiketlerin ürünlere zarar verdiğini, elektronik okuma sisteminin uygulamada yaşanan zorluklara karşı getirildiğini bildirdi.

