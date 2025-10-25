Marketlerdeki indirim kandırmacasına son! Bakanlık yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor

FİZİKİ LİSTE DURUYOR

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yerlerde masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulmasında yaşanan zorlukların giderilmesi ve tüketicilerin fiyat bilgisine daha kolay erişebilmesi için de karekod uygulamasına geçildiği hatırlatılan yazıda, fiyat listelerine masalarda ve işyerinin giriş kapısının önünde de yer verilmesi uygulamasının halen yürürlükte olduğu anımsatıldı. Buna göre, masalarda tercihen karekod uygulaması ile fiyat listelerinin gösterilebilmesine olanak sağlanırken, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunluluğuna da uyulacak