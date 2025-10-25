Marketlerdeki indirim kandırmacasına son! Bakanlık yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan sahte indirim uygulamalarına son vermek için yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyuyor. Yeni uygulamayla birlikte, etiketlerde ürünün indirim öncesi fiyatının açıkça yer alması zorunlu hale gelecek. Ayrıca restoran ve kafelerde, menülere ek olarak karekodla erişilen dijital fiyat listelerinin yanı sıra, talep eden müşterilere fiziki menü verilmesi de zorunlu olacak.
