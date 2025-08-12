Viral Galeri Viral Tıkla Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 sürekli işçi alımı yapacak! KPSS’siz ve KPSS’li personel alınacak

Tarihin ve doğanın eşsiz buluşma noktası Kapadokya'da çalışmak isteyenlere büyük fırsat Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde farklı branşlarda toplam 20 sürekli işçi alımı yapılacak. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmayacak. Peki başvurular ne zamana kadar alınacak, şartlar neler? İşte açılan kadrolar ve kontenjan detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:45
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in kalbinde, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini koruyan önemli kurumlarından biri olarak personel alımına gidiyor. Toplamda 20 sürekli işçi istihdam edilecek. Alım yapılacak kadrolar arasında KPSS'li ve KPSS'siz pozisyonlar yer alıyor. Peki başvuru şartları neler? İşte alım yapılacak kadrolar ve ilan detayları…

Kapadokya Alan Başkanlığı'na 20 Personel Alınacak

İlan kapsamında bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, deneyim ve mesleki yeterlilik esas alınacak. Mimar, şehir plancısı ve inşaat mühendisi kadrolarının belirli sayısına, en az 3 ve 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip adaylar KPSS puanı olmadan başvurabilecek. Diğer pozisyonlar için ise 2024 KPSS (B) Grubu puan türünden en az 60 veya 70 puan şartı bulunuyor.

Başvuru Şartları Neler?

Giriş sınavında başvuracak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor. İlana göre özel başvuru şartları bulunuyor. Her ilanın başvuru şartları değişiklik gösterdiği için adayların ilgili pozisyonda aranan koşulları dikkatlice incelemeleri gerekiyor. İşte genel başvuru şartları;

1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,

3. KPSS taban puanı esas alınmak üzere alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan türlerinden asgari puan almaları,

4. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular 18 Ağustos 2025 tarihine kadar yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılacak. Aranan şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. KPSS puanı istenen pozisyonlarda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak. İlanın detaylarına ulaşmak ve başvuru koşullarını incelemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

🔗 Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 İşçi Alımı İlanı

Hangi Pozisyonlarda Alımlar Yapılacak?

KPSS puanı aranmayan kadrolar:

Mimar (1)

Şehir Plancısı (1)

İnşaat Mühendisi (1)

