Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 sürekli işçi alımı yapacak! KPSS’siz ve KPSS’li personel alınacak

Kapadokya Alan Başkanlığı'na 20 Personel Alınacak

İlan kapsamında bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, deneyim ve mesleki yeterlilik esas alınacak. Mimar, şehir plancısı ve inşaat mühendisi kadrolarının belirli sayısına, en az 3 ve 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip adaylar KPSS puanı olmadan başvurabilecek. Diğer pozisyonlar için ise 2024 KPSS (B) Grubu puan türünden en az 60 veya 70 puan şartı bulunuyor.