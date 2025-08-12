Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 sürekli işçi alımı yapacak! KPSS’siz ve KPSS’li personel alınacak

Başvuru Şartları Neler?
Giriş sınavında başvuracak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor. İlana göre özel başvuru şartları bulunuyor. Her ilanın başvuru şartları değişiklik gösterdiği için adayların ilgili pozisyonda aranan koşulları dikkatlice incelemeleri gerekiyor. İşte genel başvuru şartları;
1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,
3. KPSS taban puanı esas alınmak üzere alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan türlerinden asgari puan almaları,
4. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.