KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?
KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavında heyecan bugün sona eriyor. 1. ve 2. oturumların tamamlanmasının ardından gözler, binlerce adayın katılacağı 3. ve son oturuma çevrildi. Sınavın bitmesiyle birlikte adaylar, merakla KPSS Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı zamanı araştırmaya başlayacak. İşte beklenen duyuru geldi.
Giriş Tarihi: 14.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:04