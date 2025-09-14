Viral Galeri Viral Tıkla KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?

KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?

KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavında heyecan bugün sona eriyor. 1. ve 2. oturumların tamamlanmasının ardından gözler, binlerce adayın katılacağı 3. ve son oturuma çevrildi. Sınavın bitmesiyle birlikte adaylar, merakla KPSS Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı zamanı araştırmaya başlayacak. İşte beklenen duyuru geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:04
KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?

KPSS 2025 Lisans Alan Bilgisi sınavında 1. ve 2. oturumlar 13 Eylül Cumartesi günü tamamlandı. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında gerçekleştirilen 3. ve son oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayarak sona erdi. Her bölüm için sınav süreleri farklılık gösterdi. İşletme ve Muhasebe sınavları 50 dakika, İstatistik sınavı ise 60 dakika sürdü.

KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?

KPSS Alan Bilgisi Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

ÖSYM, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını erişime açtı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan oturumların sorularının %10'u, adayların incelemesi için paylaşıldı.

KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?

TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI NASIL ERİŞİLİR?

Sınava katılan adaylar, sınavda karşılaştıkları soruların tamamına 14 Eylül 2025 tarihinde saat 16.00'dan itibaren erişebilecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor.

KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?

Erişim süreci 10 gün boyunca devam edecek ve adaylar 24 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar soru kitapçıklarını görüntüleyebilecek.

KPSS 2025 A-B-C-D-E SORU KİTAPÇIĞI PDF İNDİR!

KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?

KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alan Bilgisi sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre 10 Ekim'de erişime açılacak. Adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

SON DAKİKA