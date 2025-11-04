Komşusuna dehşeti yaşattı! Elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı

2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024'te bu kez 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayıp, komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı. Saat 22.00 sıralarında gelen ve evine çıkmaya çalışan Tezcan K., bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar'ın saldırısına uğradı. Tezcan K., elektrikli düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı. Tezcan K.'nin çığlıklarını duyan komşuları yardımına koştu. Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı.