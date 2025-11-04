Komşusuna dehşeti yaşattı! Elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı
Antalya'da 52 yaşındaki Serhan Kaynar, komşusu Tezcan K.'ya dehşet dolu anlar yaşattı. Daha önce 'Evine molotof atarım, yakarım' diyerek tehdit eden Kaynar, genç kadının kapısına tiner döküp ateşe verdi. Tutuklanan saldırgan, tahliye edildikten sonra da 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli bir düzenek kurarak Tezcan K.'ya yeniden saldırdı. Ölümden dönen genç kadın büyük korku yaşarken, sanığın yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:15