Kolunda serum takılı halde cansız bedeni bulundu! Acil Tıp doktoru Sedanur Bağdigen'in şüpheli ölümü

Kağıthane'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Sedanur Bağdigen, yaşadığı rezidanstaki dairesinin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan meslektaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:38
Olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den meslektaşları haber alamadı.

Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen'in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

