Kolunda serum takılı halde cansız bedeni bulundu! Acil Tıp doktoru Sedanur Bağdigen’in şüpheli ölümü

Olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den meslektaşları haber alamadı.