Kolunda serum takılı halde cansız bedeni bulundu! Acil Tıp doktoru Sedanur Bağdigen'in şüpheli ölümü
Kağıthane'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Sedanur Bağdigen, yaşadığı rezidanstaki dairesinin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan meslektaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:38